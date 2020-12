(Montréal) Le Bloc québécois demande à Ottawa de suspendre temporairement les vols en provenance du Royaume-Uni, puisqu’une nouvelle variante plus contagieuse du coronavirus serait en circulation.

La Presse Canadienne

Dans un communiqué, le parti demande au premier ministre Justin Trudeau de poser un « geste préventif » et « nécessaire » en suspendant l’arrivée de passagers en provenance du Royaume-Uni au Québec et au Canada.

« S’il fallait qu’une variante de la COVID-19 se propage avec une vitesse accrue parmi les gens vulnérables, les effets pourraient être déplorables sur la santé des gens ainsi que sur le système et le personnel de la santé déjà sous une terrible pression », a indiqué le chef du Bloc québécois, Yves François Blanchet.

Lundi dernier, une nouvelle variante du coronavirus responsable de la COVID-19 a été détectée au Royaume-Uni. Dans les jours qui ont suivi, de nombreuses restrictions ont été annoncées pour freiner la propagation de cette nouvelle souche du virus, qui serait beaucoup plus contagieuse que celle qui circule depuis plusieurs mois.

De nombreux pays européens, dont la France, l’Italie, l’Allemagne et la Belgique, ont annoncé dimanche qu’ils suspendaient temporairement les vols directs entre leur pays et le Royaume-Uni.

Au début de la pandémie, le Bloc a souvent critiqué la lenteur du gouvernement fédéral, qui avait mis plusieurs jours avant de fermer ses frontières aux voyageurs étrangers.

« On ne saura jamais ce qu’il serait arrivé si le gouvernement canadien avait été plus rapide, mais on doit supposer qu’une fermeture plus tôt et plus rigoureuse des frontières aurait pu amoindrir le choc de la pandémie au Québec et au Canada », a soutenu la porte-parole du parti en matière de Sécurité publique, Kristina Michaud.

« Alors qu’un vaccin commence à peine à être administré, il ne faut pas prendre des risques », a-t-elle ajouté dans le communiqué.