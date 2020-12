Restrictions sanitaires bafouées, slogans complotistes, interpellations policières : plus de 1000 manifestants se sont réunis devant les bureaux montréalais du premier ministre François Legault. Malgré les consignes sanitaires et la forte présence policière, très peu de participants arboraient le couvre-visage et plusieurs ont écopé de constats d’infraction.

Mayssa Ferah

La Presse

L’impressionnante foule était sur place dimanche dès midi, près d’une heure avant le début de la marche.

À l’arrivée de La Presse, deux policiers remettaient une contravention à un participant sans couvre-visage. Vêtu d’un masque d’Halloween, le manifestant refusait de collaborer et argumentait avec les agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Il n’est pas le seul à recevoir une amende salée. Malgré le caractère pacifique de l’évènement, plusieurs refusaient d’obéir aux consignes sanitaires émises par les policiers qui rappelaient le port du masque obligatoire.

Ce « méga rassemblement de Noël » est organisé par un groupe s’opposant aux consignes sanitaires. Le collectif et ses sympathisants se sont réunis devant les bureaux montréalais de François Legault. Ce mouvement citoyen entend faire « face à la menace d’une descente vers un état policier. »

La distanciation n’était pas au rendez-vous. Non loin de l’escouade anti-émeute postée aux abords de la rue Sherbrooke Ouest, une femme distribue des « câlins gratuits », comme l’indique la pancarte qu’elle tient à bout de bras.

Plusieurs affiches dénoncent les consignes sanitaires et la « dictature » du gouvernement.

« Je suis contre toutes les mesures depuis le mois de mars. La COVID-19 c’est une mascarade visant à nous imposer le vaccin », explique un manifestant accompagné de sa famille. Selon lui, les urgences sont vides. Pourtant, le ministre de la Santé Christian Dubé a souligné en point de presse cette semaine la situation critique dans une dizaine de centres hospitaliers.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LAPRESSE

En milieu d’après-midi, des gens de tout âge et des familles continuaient de déambuler sur la rue Sherbrooke en direction du parc La Fontaine, suivie par un convoi du SPVM.