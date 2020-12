Opposants aux consignes sanitaires

Interpellations policières lors d’une manifestation

Restrictions sanitaires bafouées, slogans complotistes, interpellations policières : plus de 1000 manifestants se sont réunis devant les bureaux montréalais du premier ministre François Legault. Malgré les consignes sanitaires et la forte présence policière, très peu de participants arboraient le couvre-visage et plusieurs ont écopé de constats d’infraction.