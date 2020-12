La situation ne s’améliore pas au Québec alors qu’on recense 2146 nouveaux cas de COVID-19, un record. Les hospitalisations sont en hausse et on rapporte 21 morts supplémentaires liées au virus.

Mayssa Ferah

La Presse

Ces 2146 cas supplémentaires portent le total de personnes contaminées à 176 985 depuis le début de cette pandémie. Notons que 151 044 personnes sont désormais guéries. La province avait enregistré samedi 2038 nouvelles infections.

Le bilan s’alourdit de 21 décès. De ceux-ci, 3 sont survenus dans les 24 dernières heures et 18 sont survenus entre le 13 et le 18 décembre. Selon les plus récentes données gouvernementales, 7736 personnes ont succombé à la COVID-19 au total.

Les hospitalisations augmentent de 5 par rapport à samedi et demeurent donc au-dessus de la barre des 1000. Actuellement, 1010 Québécois atteints de la COVID-19 sont hospitalisés. On précise qu’une centaine de personnes sont entrées à l’hôpital et 95 en sont sorties.

Parmi les patients hospitalisés, 146 sont aux soins intensifs pour soigner des complications liées au virus. Il s’agit d’une hausse de 4 par rapport à la veille.

« La comparaison des deux dernières semaines montre que les hospitalisations continuent de [monter]. C’est le résultat de la [hausse] des cas. La pression est forte sur le réseau de santé et notre personnel, il faut limiter nos contacts si on veut renverser cette tendance », a indiqué Christian Dubé via son compte Twitter.

En point de presse plus tôt cette semaine, le ministre de la Santé a d’ailleurs dressé la liste d’une dizaine d’établissements de soins à travers le Québec se trouvant dans une situation critique.

Les prélèvements réalisés le 18 décembre s’élèvent à 36 689.

La campagne de vaccination entamée lundi dernier se poursuit au Québec, avec 719 doses de vaccin administrées dans les dernières 24 heures, pour un total de 4716. La vaccination est répartie entre la région de Montréal (1646 doses administrées) et celle de la Capitale-Nationale (3070 doses administrées).

Québec a annoncé jeudi que les efforts de vaccinations allaient s’étendre à une quinzaine de régions dès lundi, avec l’ajout de 21 nouveaux sites.

Les chiffres dressent un portrait sombre, mais François Legault invite les Québécois à ne pas baisser les bras. Québec lance donc l’opération « Gardez le moral ». Le premier ministre tiendra entre autres une conférence de presse destinée aux enfants dimanche en fin de journée.

