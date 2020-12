Le Canada a dépassé samedi les 500 000 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie au moment où la contagion ne montre aucun signe de ralentissement au pays.

La Presse Canadienne

En rapportant 252 nouveaux cas, la Saskatchewan a permis au Canada de franchir ce cap.

Plus tôt, l’Ontario et le Québec, deux des provinces les plus touchées par la crise, ont atteint des nouveaux sommets en rapportant plus de 2000 cas supplémentaires.

Le Canada n’a mis que 15 jours pour dépasser les 100 000 derniers cas. Il s’agit de la progression la plus rapide de la pandémie depuis son apparition au pays au mois de mars.

Cela avait nécessité six moins pour atteindre les 100 000 cas. Quatre autres mois ont été nécessaires pour atteindre les 200 000. Moins d’un mois a suffi pour arriver à 300 000 et 18 jours pour atteindre 400 000.

La campagne de vaccination est officiellement en cours dans les 10 provinces, le Nouveau-Brunswick ayant lancé la sienne samedi.

2038 nouveaux cas et 44 décès supplémentaires au Québec

La situation sanitaire au Québec ne donne aucun signe d’amélioration.

Selon les données publiées samedi par le ministère de la Santé et des Services sociaux, les autorités ont rapporté pas moins de 2038 nouveaux cas de COVID-19 dans l’ensemble de la province.

L’Institut national de santé publique du Québec fait état de 17 879 cas actifs.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE L’Hôpital de Verdun fait partie des 10 hôpitaux en situation critique au Québec.

Depuis le début de la pandémie, la COVID-19 a affecté 174 839 personnes, dont 149 245 se sont rétablies.

Les autorités ont déploré samedi 44 nouveaux décès, dont deux survenus le 18 décembre et tous les autres à une date antérieure. Le bilan des victimes s’élève à 7715 morts.

Le nombre des hospitalisations a décru de six par rapport à la veille, mais demeure supérieur à 1000. On recense désormais 1005 patients dans un centre hospitalier.

Le ministère rapporte 142 patients aux soins intensifs, un de plus que la veille.

La campagne de vaccination s’est poursuivie. Les autorités indiquent que 715 doses de vaccin ont été administrées vendredi pour un total de 4020.

La situation demeure inquiétante dans de nombreuses régions. Ainsi le nombre de nouveaux cas a bondi de 234 à 349 en Montérégie, de 78 à 129 en Estrie, de 88 à 122 en Mauricie–Centre-du-Québec et de 88 à 125 en Chaudière-Appalaches.

L’île de Montréal dépasse le plateau des 600 cas supplémentaires pour une deuxième journée d’affilée à 605. Les autorités ont aussi rapporté 219 nouveaux cas dans la Capitale-Nationale, 120 dans Lanaudière, 110 à Laval, 100 au Saguenay–Lac-Saint-Jean et 92 dans les Laurentides.

Deux régions semblent moins touchées par cette croissance de la pandémie : l’Outaouais où on n’a signalé que 20 nouveaux cas, près de la moitié moins que la veille, et la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, qui en compte six.

