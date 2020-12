2038 nouveaux cas et 44 décès supplémentaires

Le Québec rapporte samedi 2038 nouveaux cas confirmés de COVID-19, ainsi que 44 décès supplémentaires.

La Presse

Les 2038 nouvelles infections portent le total de personnes touchées dans la province à 174 839 depuis l’apparition du nouveau coronavirus.

Sur les 44 décès recensés par le ministère de la Santé et des Services sociaux, deux sont survenus dans les dernières 24 heures. La maladie a causé 7715 morts dans la province depuis son apparition.

On compte maintenant 1005 hospitalisations, en baisse de six par rapport à vendredi, et 142 patients se trouvant aux soins intensifs, une hausse de un.

Plus de détails suivront.

La COVID-19 en graphiques

Suivez la progression de la pandémie en temps réel dans notre page de graphiques interactifs.