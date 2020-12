Le risque de pénurie de fioles à vaccin est réel

La plus grande campagne de vaccination de l’Histoire débute et une opération logistique sans précédent attend les agences gouvernementales, le personnel de la santé et les entreprises de la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique. La Presse Canadienne s’est intéressée aux défis logistiques entourant la fabrication et la distribution des fioles médicales qui contiendront les précieux vaccins, alors que le sable qui sert à fabriquer ces contenants est de plus en plus rare.