Après des mois de pandémie, la lueur d’espoir prend une forme concrète. Le Centre hospitalier gériatrique Maimonides a reçu deux boites contenant 975 doses du vaccin lundi en avant-midi. La vaccination doit commencer lundi après-midi dans l'établissement de Côte-Saint-Luc.

Mayssa Ferah

La Presse

Lundi matin devant le centre Maimonides, l'espoir a pris la forme de deux boîtes blanches réfrigérées tenues à bout de bras par deux employés d'UPS, dans une atmosphère à la fois exaltante et fébrile.

Depuis les fenêtres du troisième étage de l'établissement pour aînés, des travailleurs masqués en blouses bleues jettent des regards furtifs et optimistes aux deux livreurs sortis du camion escorté par une voiture blanche. Ils filment avec leur cellulaire le moment historique.

« Touchons du bois, mais le colis qui nous est destiné devrait arriver dans les prochaines minutes », avait confirmé plus tôt en mêlée de presse Francine Dupuis, PDG adjointe du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Vers 10 h, les 975 doses promises sont arrivées.

La vaccination débutera autour de 13 h, peu après un point de presse tenu sur place par le ministre de la Santé Christian Dubé.

« Étant donné que c’est la première journée d’un évènement historique, on voulait le faire en présence du ministre », explique la PDG adjointe.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Francine Dupuis, PDG adjointe du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

Beverly Spanier, résidante de Maimonides, sera vaccinée la première si tout va comme prévu. Les doses seront manipulées et administrées selon une procédure rigoureuse. L’équipe responsable a effectué une simulation la semaine dernière, puis une deuxième lundi matin. « On doit s’assurer d’être prêt à 100 % », soutient Mme Dupuis.

Il faudra d’abord vérifier le contenu des deux boîtes pour s’assurer que le nombre de doses correspond à ce qui a été promis. On procède ensuite au dégel des doses requises. La durée du processus est de 30 minutes à température ambiante ou de trois heures lorsque les doses sont réfrigérées.

Comme il s’agit d’un projet pilote, on ignore combien de temps durera toute l’opération de vaccination. La plupart des résidants seront vaccinés dans leur chambre.

Enthousiasme et fébrilité

Les occupants de Maimonides et leur famille sont « très enthousiastes » et l’ambiance est fébrile depuis dimanche soir, ajoute Francine Dupuis.

Seulement 35 % à 40 % des employés visés ont accepté de recevoir leur première dose. Plusieurs ont signalé leur intention d’attendre dans les semaines à venir.

Les hésitations de certains membres du personnel n’inquiètent pas Mme Dupuis, qui considère le pourcentage encourageant. « C’est l’histoire du réseau de la santé. Chaque année, on n'a jamais des taux élevés d’acceptation du vaccin contre la grippe. La loi ne nous permet pas de rendre le vaccin obligatoire pour les travailleurs de la santé. »

Entre 90 % et 95 % des résidants ont consenti au vaccin. « Ils ont très hâte. Peut-être que cet engouement va se répandre. »

L’impossibilité de déplacer le vaccin d’un endroit à l’autre une fois reçu dans un établissement demeure une difficulté. « Des négociations ont lieu entre la compagnie et le ministère à ce sujet. On ne peut pas déplacer des personnes âgées plus vulnérables dans un établissement différent. »

Un autre point de presse du ministre Dubé se tiendra à Québec à 16 h. Des doses du vaccin sont également attendues dans la capitale nationale.