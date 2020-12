La tendance à la hausse du nombre de cas se poursuit, alors que la province fait état de 1994 nouvelles infections à la COVID-19. Québec recense aussi 33 décès supplémentaires.

Léa Carrier

La Presse

Ces nouvelles données portent le total de personnes contaminées dans la province à 163 915. La moyenne sur sept jours, quant à elle, a bondi pour atteindre les 1759 cas quotidiens. Des 33 nouveaux décès recensés par les autorités, douze sont survenus dans les dernières 24 heures. Depuis le début de la pandémie, 7508 Québécois ont succombé à la COVID-19.

« En comparant les 2 dernières semaines, on voit la [hausse] des cas et des hospitalisations. Le vaccin est la ligne d’arrivée de notre marathon. Il nous reste seulement quelques km à parcourir, il ne faut pas relâcher les efforts si près du but », a indiqué sur Twitter le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

La région la Capitale-Nationale a dénombré dix décès de plus que la veille, tandis que la Montérégie en a rapporté cinq.

Les régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Mauricie–Centre-du-Québec déplorent chacune quatre morts, et les régions de l’Estrie et de Lanaudière en comptent trois. Finalement, Montréal, Chaudière-Appalaches, Laval et les Laurentides dénombrent un nouveau décès.

En ce qui concerne le nombre d’hospitalisations, il est de 880 à l’heure actuelle, soit 20 de plus que la veille. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 6, pour un total de 123.

Le Québec a réalisé 38 320 tests le 11 décembre. Au cours des sept derniers jours, la moyenne quotidienne de tests est de 33 574.

