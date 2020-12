COVID-19 au Québec

Les cas en augmentation dans les écoles

À l’approche du congé de Noël, les cas de COVID-19 dans les écoles de la province sont de plus en plus nombreux et plus d’un millier de classes sont actuellement fermées. Les vacances des Fêtes seront les bienvenues pour le personnel scolaire, mais déjà on appréhende la situation en janvier.