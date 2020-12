Montréal a enregistré un nouveau record de cas de COVID-19 alors que 648 nouveaux cas ont été rapportés jeudi. Ce sommet survient alors que la pandémie continue à gagner en intensité à travers la province, qui fait état de 1842 nouveaux cas et 33 décès.

Pierre-André Normandin

La Presse

La COVID-19 connaît une forte tendance à la hausse dans la métropole. Au sommet de la première vague, Montréal avait enregistré 616 cas en une journée, soit le 15 avril. Après avoir connu une deuxième vague moins forte qu’au printemps, la métropole voit son bilan s’alourdir depuis la mi-novembre. La directrice régionale de la santé publique de Montréal, Dre Mylène Drouin, doit d’ailleurs faire le point cet après-midi.

Le nombre de nouveaux cas rapportés quotidiennement a doublé depuis deux semaines. On recense présentement 26 cas par 100 000 habitants en moyenne .

Ce bilan à la hausse dans la métropole survient alors que le Québec entier a rapporté jeudi 1842 nouveaux cas et 33 décès.

C’est dans la Capitale-Nationale où l’on déplore le plus de nouveaux décès, soit onze. On en recense six à Montréal.

Lanaudière a déploré quant à elle quatre décès, tandis que la Montérégie et la Mauricie-Centre-du-Québec en recensent chacune trois, et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, deux. Enfin, quatre régions, soit le Bas-Saint-Laurent, l’Estrie, l’Outaouais et la Gaspésie, rapportent un nouveau décès.

Le nombre d’hospitalisations a augmenté de quatre personnes, pour s’établir è 848 personnes hospitalisées. Du nombre, 113 se trouvent aux soins intensifs, soit huit de moins que la veille.

Par ailleurs, le Québec rapporte avoir effectué 35 950 tests mardi, portant ainsi le total depuis le début de la crise à 4,2 millions.

