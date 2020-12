(Québec) Le gouvernement Legault assume pleinement sa décision d’aller au-delà des recommandations de la Santé publique en ordonnant la fermeture complète des salles à manger des restaurants en zone rouge. C’était la décision à prendre aux yeux de Québec devant la progression de la pandémie, qui fait jeudi 1842 nouveaux cas.

Fanny Lévesque

La Presse

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, s'est adressé à la presse jeudi matin pour « faire quelques précisions » à la suite du passage en commission parlementaire du Dr Horacio Arruda, mercredi. Le directeur national de la santé publique a affirmé devant les parlementaires que la décision de fermer complètement les salles à manger des restaurants en zone rouge n'était pas sa demande, mais celle du gouvernement.

« Je vous annonce ce matin que c'est 1842 cas. Aujourd'hui, c'est ça la situation. Je vais vous dire une chose, très clairement: j'assume toutes les décisions qu'on a prises au cours des derniers mois. Les faciles et les moins faciles et les fois qu'on est allé plus loin que la Santé publique, je l'assume pleinement x, a lancé le ministre Dubé. "Où est-ce qu'on serait aujourd'hui si on n'avait pas fermé les bars et les restaurants", a-t-il ajouté, s'adressant particulièrement à l'opposition, qui l'a talonné ce matin sur cet enjeu.

«Il faut se rappeler qu'on est à la fin septembre et qu'on voit les cas exploser x, a nuancé le ministre de la Santé, Christian Dubé. La décision de fermer les restaurants « n'a pas été prise de gaité de coeur » et l'a été par « principe de précaution », a-t-il fait valoir.

Les partis d'opposition reprochent au gouvernement Legault de ne pas avoir été assez transparent avec la population et les entrepreneurs sur la question des restaurants. Québec solidaire a demandé jeudi matin au premier ministre de présenter des excuses aux restaurateurs.

« La recommandation [de la Santé publique] ce n'était pas de garder les restaurants ouverts, c'était de peut-être considérer une bulle à part, réduire le nombre de personnes qui peut rentrer, d'augmenter la distanciation... les restaurateurs, quand M. Fitzgibbon leur parlait, ils nous disaient : si c'est ça aussi bien nous fermer. C'est ça le détail qu'il faut gérer. On est transparent », a réaffirmé M. Dubé.

Pourquoi ne pas l'avoir mieux expliqué? « Vous n'avez aucune idée du nombre de décisions que l'on prend tous les jours pour être capable d'être à l'endroit où l'on est aujourd'hui », a-t-il lancé.

«Même si elle est difficile, je suis content qu'on ait pris cette décision [...] On n'a pas fini de contrôler cette deuxième vague-là, désolé tout le monde, mais c'est ça la réalité », a conclu M. Dubé.