Remettre le Québec sur pause

« On dirait qu’on revient dans le temps »

Devant la hausse des hospitalisations, du nombre d’infections et des morts qui s’est poursuivie mardi au Québec, l’idée d’un reconfinement devient de plus en plus réelle dans la province. Pendant que le gouvernement Legault affirme qu’il « n’exclut rien » et analyse tous les scénarios, des experts pressent les autorités de faire vite pour éviter le pire, à quelques semaines de la période critique du temps des Fêtes.