Le nombre d’hospitalisations continue à grimper au Québec, alors que les autorités de santé publique rapportent mardi 1564 nouvelles infections de COVID-19 et 36 décès supplémentaires.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Ces nouvelles données portent à 154 740 le nombre de personnes qui ont contracté la maladie depuis le début de la pandémie. Au total, 7313 personnes sont décédées des suites du coronavirus à travers la province.

À elles seules, les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de l’Estrie totalisent chacune sept décès, suivies de la Capitale-Nationale avec six. Montréal et Lanaudière ajoutent également quatre décès, la Mauricie en compte trois, tandis que Laval en recense deux. L’Outaouais, Chaudière-Appalaches, les Laurentides et la Montérégie déplorent également un décès supplémentaire.

Alors que Québec a demandé lundi aux blocs opératoires de réduire de 50 % leurs activités pour diminuer la pression sur le réseau de la santé, le nombre d’hospitalisations a augmenté mardi de 17 par rapport à la veille, avec 81 entrées et 64 sorties.

On compte maintenant 835 patients qui sont hospitalisés en lien avec la COVID-19. De ce nombre, 114 patients se trouvent toujours aux soins intensifs ; c’est une hausse de neuf cas en seulement 24 heures.

L’arrivée du vaccin dans les prochains jours est une bonne nouvelle. Par contre, il ne faut pas perdre le focus : ce n’est pas le temps de relâcher nos efforts. On doit continuer de limiter nos contacts. Le virus est encore présent pour plusieurs mois. Christian Dubé, ministre de la Santé

Le nombre de prélèvements, lui, est en baisse par rapport à la moyenne sur sept jours. En date du 6 décembre, le Québec a en effet réalisé un peu plus de 25 000 tests de dépistage, ce qui est bien en deçà des résultats des derniers jours à ce chapitre.

Encore fragile en Ontario

De son côté, l'Ontario a signalé mardi 1676 nouveaux cas de COVID-19 et 10 nouveaux décès dus au virus. Au total, 794 personnes sont hospitalisées en Ontario en raison de la COVID-19, dont 219 aux soins intensifs ; 132 personnes sont sous respirateurs. La province affirme avoir effectué 39 198 tests depuis le dernier rapport quotidien.

Des 1676 nouveaux cas enregistrés mardi, 588 étaient signalés à Toronto, 349 dans la région de Peel et 141 dans la région de York. Par ailleurs, 333 nouveaux cas de COVID-19 ont été liés aux écoles, dont au moins 278 parmi les élèves, ce qui porte le nombre d’écoles avec au moins un cas à 853, sur les 4828 écoles publiques de l’Ontario.

Dans les foyers de soins de longue durée, 673 résidants sont actuellement atteints de la COVID-19 et cinq nouveaux décès ont été signalés mardi. La province affirme que 116 de ses 626 foyers de soins de longue durée connaissent une éclosion. À l’échelle du Canada, 426 294 cas de la COVID-19 et 12 823 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

