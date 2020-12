COVID-19 chez les Premières Nations

Le ministre Miller inquiet des cas à la hausse

(Québec) Le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller, s’inquiète « de plus en plus » de la progression de la pandémie de la COVID-19 qui gagne du terrain dans les communautés autochtones. Le dernier bilan fait état de 5071 cas de la maladie, dont 1942 actifs, et de 45 décès.