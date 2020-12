(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau annoncera lundi que le Canada obtiendra les premières doses du vaccin produit par Pfizer et BioNTech avant la fin décembre, a appris La Presse.

Joël-Denis Bellavance

La Presse

En tout, le Canada devrait recevoir une première livraison « de plusieurs centaines de milliers » doses du vaccin, permettant ainsi d’entreprendre une campagne de vaccination nationale avant la fin de l’année auprès des populations les plus à risques comme les personnes âgées, les travailleurs du réseau de la santé, a-t-on indiqué.

Cette nouvelle, que le premier ministre confirmera lors d’une conférence de presse en compagnie de la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Anita Anand, et le major général Dany Fortin, qui est le vice-président de la logistique et des opérations à Agence de la santé publique du Canada et chef de la distribution de vaccins au pays, survient alors que le nombre de cas d’infections à la COVID-19 explose dans plusieurs provinces, notamment au Québec, en Ontario, en Alberta et au Manitoba.

Au départ, le gouvernement Trudeau affirmait que les premières doses des vaccins seraient livrées au début de 2021. En tout, le Canada a acheté 76 millions de dollars du vaccin de Pfizer et BioNTech.

Cette nouvelle survient aussi alors que des tests de pratique seront menés aujourd’hui dans toutes les provinces afin de s’assurer que la distribution des vaccins se déroule sans anicroche.

Les premières doses des vaccins seront réservées aux résidants et au personnel des centres de soins de longue durée, aux personnes âgées de 70 et plus, aux travailleurs du réseau de la santé et aux adultes vivant dans les communautés autochtones.

Le Comité consultatif national de l’immunisation a établi une liste vendredi des personnes qui recevront en priorité les vaccins en voie d’être homologués par Santé Canada.

Dans le cas des personnes âgées, le vaccin sera offert d’abord aux personnes de 80 ans et plus ; suivront les Canadiens de 70 ans et plus, tandis que les adultes dans les communautés autochtones où l’infection pourrait avoir « des conséquences disproportionnées » seront également vaccinés en priorité.

Le gouvernement fédéral et les provinces se préparent activement à mettre sur pied une opération d’envergure de distribution des vaccins en prévision d’une campagne de vaccination qui se mettra en branle dès que le vaccin sera disponible.

Jeudi dernier, le major général Dany Fortin, a indiqué que les provinces et les territoires recevraient sous peu les puissants congélateurs indispensables pour entreposer à une température de -80 °C le vaccin produit par Pfizer et BioNTech.

Ces congélateurs achetés par le gouvernement fédéral seront installés sur des lieux de distribution choisis par les provinces, alors que l’on s’attend à ce que Santé Canada approuve ce premier vaccin d’ici une dizaine de jours, soit un échéancier qui s’apparente à celui de la Food and Drug Administration des États-Unis et de l’Agence européenne du médicament.

Un deuxième vaccin, celui produit par Moderna, pourrait être approuvé d’ici la fin de décembre.

En conférence de presse, vendredi dernier, la ministre Anita Anand a indiqué que le Canada pourrait obtenir 20 millions de doses supplémentaires du vaccin de Moderna, en plus des 20 millions de doses déjà sécurisées en août.

La ministre a précisé que l’on disposait d’une capacité d’entreposage de 33,5 millions de doses grâce à l’acquisition de congélateurs.

Le vaccin de Pfizer et de BioNTech sera livré directement par le fabricant aux points de distribution déterminés par les provinces étant donné qu’il doit être maintenu à une température ultra-basse. Des exercices de vaccination seront menés dès lundi prochain dans toutes les provinces. Le but de ces exercices est de s’assurer que la distribution se déroule sans anicroche une fois que le vaccin sera approuvé.