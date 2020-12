Vaccins Pfizer/BioNtech et Moderna

Ottawa émet de nouvelles directives pour les populations prioritaires

(Ottawa) Les premières doses des vaccins attendus au début de 2021 seront réservées aux résidants et au personnel des centres de soins de longue durée, aux personnes âgées de 70 et plus, aux travailleurs du réseau de la santé et aux adultes vivant dans les communautés autochtones.