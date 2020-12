(Ottawa) Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) a publié de nouvelles orientations pour les populations à vacciner en priorité, lorsque le pays recevra ses premières doses de vaccins.

Catherine Levesque

La Presse Canadienne

Le CCNI recommande donc que se fassent vacciner les résidants et le personnel « des milieux de vie collectifs qui fournissent des soins aux personnes âgées », les personnes âgées de 70 ans et plus « en commençant par les adultes de 80 ans et plus », les travailleurs de la santé et les adultes dans les communautés autochtones « où l’infection peut avoir des conséquences disproportionnées ».

L’administratrice en chef de la santé publique du Canada, Dre Theresa Tam, estime que les six millions de doses prévues pour le premier trimestre de 2021 seront suffisantes pour vacciner tous ces gens.

Son adjoint, Dr Howard Njoo, ajoute que ce sont les provinces et les territoires qui prendront les décisions finales sur les populations qu’ils voudront vacciner en priorité. Il a du même coup révélé que le Canada recevra « plusieurs millions » d’autres doses au deuxième trimestre de 2021.