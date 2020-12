(Ottawa) Les provinces recevront sous peu les réfrigérateurs puissants pour entreposer à une température de -80 degrés Celsius le vaccin contre la COVID-19 produit par Pfizer/BioNTech en prévision d’une campagne d’immunisation qui se mettra en branle au début de 2021.

Joël-Denis Bellavance

La Presse

Ces réfrigérateurs achetés par le gouvernement fédéral seront installés sur des lieux de distribution choisis par les provinces alors que l’on s’attend à ce que Santé Canada approuve ce premier vaccin d’ici une dizaine de jours.

Les réfrigérateurs devront être installés et fonctionnels au plus tard le 14 décembre de sorte que l’on soit prêt à recevoir les premières doses du vaccin, a indiqué le major général Dany Fortin, qui est le vice-président de la logistique et des opérations à Agence de la santé publique du Canada et chef de la distribution de vaccins au pays.

En conférence de presse, le major général a affirmé que le vaccin de Pfizer/BioNTech sera livré directement par le fabricant aux points de distribution identifiés par les provinces étant donné qu’il doit être maintenu à une température ultra-basse.

Estimant que cette opération de distribution est la plus complexe et ambitieuse de l’histoire du pays, le major général a précisé que des tests de pratique seront menés dès lundi prochain dans toutes les provinces. Le but de cet exercice est de s’assurer que la distribution se déroule sans anicroche une fois que le vaccin sera approuvé.

Selon l’administrateur en chef adjoint de la Santé du Canada, le Dr Howard Njoo, le Canada devrait recevoir au moins six millions de doses de ce premier vaccin au début de la nouvelle année – une quantité qui permettra de vacciner trois millions de Canadiens durant le premier trimestre compte tenu que l’on doit administrer deux doses du vaccin pour protéger les patients des effets de la COVID-19. Selon M. Njoo, les populations les plus à risque recevront le vaccin en premier.

D’autres mesures seront mises en œuvre pour la distribution des autres vaccins qui doivent être conservés à des températures de -20 degrés Celsius.

Rappelons que le Royaume-Uni a approuvé mercredi le vaccin de Pfizer/BioNTech et qu’une campagne de vaccination devrait commencer dès la semaine prochaine.