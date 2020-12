Inquiète pour la santé des rues commerciales de Montréal, la mairesse a appelé les citoyens à acheter et s’offrir des cadeaux malgré l’interdiction des rassemblements pour les Fêtes.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

Valérie Plante s’est dite déçue par l’annonce du gouvernement du Québec, survenue en début d’après-midi jeudi.

« On aurait tous aimé avoir un petit moment de répit et de chaleur humaine - dans les règles de la santé publique - mais il faut mettre toutes les chances de notre côté », a-t-elle dit. « Trop de personnes sont décédées de la COVID-19, on doit se relever les manches et suivre les règles. »

L’annulation du réveillon ne devrait toutefois pas entraîner l’annulation des étrennes, a ajouté Mme Plante.

« S’il y a quelque chose qui va nous faire du bien, même si on est chacun chez soi, c’est bien de recevoir un cadeau sur le pas de la porte ou par la poste », a-t-elle dit. « J’encourage les Montréalais(e)s à magasiner et à aller sur leurs artères commerciales locales. »

Mme Plante a soumis cette idée dans le cadre d’une conférence de presse où le plan de relance pour l’économie de Montréal a été annoncé. Les investissements, qui proviennent d’un important transfert de Québec, totalisent 60 millions de dollars, dont 10 millions pour le centre-ville.

« J’y crois que le centre-ville va redevenir dynamique. On arrête pas de faire nos investissements : la rue Sainte-Catherine, on y croit et on voit déjà l’impact que ça a », a souligné Mme Plante. « Quand la machine va repartir, on va être prêts. »