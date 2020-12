Le tableau de bord du Dr Arruda inquiète

Il y a une semaine, le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, a prévenu que le nombre de nouveaux cas de COVID-19 devra diminuer sous la barre des 1000 par jour pour donner le feu vert aux rassemblements restreints à Noël. Le Dr Arruda a ajouté que d’autres facteurs seront pris en compte dans la décision : le nombre d’hospitalisations et la capacité de dépistage et de traçage. Or, on s’éloigne de l’objectif pour deux critères, alors qu’on pourrait faire mieux pour l’autre. Explications.