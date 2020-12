Le premier ministre François Legault résilie son « contrat moral » des Fêtes et interdit finalement les rassemblements à Noël.

Tommy Chouinard

La Presse

Pierre-André Normandin

La Presse

« Si on regarde la situation, on est obligés de se rendre à l’évidence : ce n'est pas réaliste de penser qu'on va réussir à réduire la progression du virus de façon satisfaisante d’ici Noël », a-t-il affirmé en conférence de presse jeudi. « Je vous annonce que les deux rassemblements prévus à Noël vont être annulés dans les zones rouges.»

« On va avoir un Noël qui est tranquille cette année», a-t-il laissé tomber, ajoutant qu'il compte sur le « sens des responsabilités » pour respecter l'interdiction des rassemblements.

« On doit, quand on prend notre décision pour Noël, penser au personnel de la santé qui est déjà fatigué, à nos parents et nos grands-parents. Personne au Québec, je suis certain, ne veut regretter toute sa vie d'avoir contaminé sa mère, son grand-père, avec toutes les conséquences possibles que l'on connaît. »

Il a précisé qu'il s'agit d'une décision du gouvernement, prise mercredi soir, et non pas une demande de la Santé publique. Celle-ci proposait d'attendre le 11 décembre pour trancher. « Ce n'était pas réaliste de laisser encore de l'espoir », a expliqué le premier ministre.

Il considère que ce n'était pas un « bon coup » de sa part d'avoir « ouvert la porte à des rassemblements à Noël » dès la mi-novembre. « Je réalise très bien que la décision qu'on prend aujourd'hui est différente d'il y a deux semaines. Les informations évoluent et on essaie de s'ajuster en prenant les meilleures décisions », a-t-il plaidé.

Il avait annoncé le 19 novembre dernier que les rassemblements seraient permis entre le 24 et le 27 décembre, avec au plus 10 personnes. Il avait précisé par la suite, après avoir reçu « un avis peut-être plus clair de la Santé publique », que l’on devrait se limiter à deux rassemblements au maximum au cours de ces quatre jours. Le tout était conditionnel à l’évolution de la pandémie – une mise en garde qui avait été faite de façon plutôt discrète au départ.

Mardi, il avait prévenu que les rassemblements seront interdits à Noël si les hospitalisations causées par la COVID-19 poursuivent leur augmentation. Il disait qu’une décision sera prise le 11 décembre, mais l’évolution de la pandémie était déjà de mauvais augure. L'annonce de jeudi n'est donc pas une grande surprise.

François Legault a indiqué que les changements annoncés au calendrier scolaire pour réduire la présence des élèves à l'école avant et après les Fêtes et que les mesures recommandées aux entreprises pour favoriser le télétravail durant cette période sont maintenus dans l'espoir de « casser » la deuxième vague.

Le Québec a rapporté jeudi 1470 nouveaux confirmés de COVID-19 ainsi que 30 décès supplémentaires en raison de la pandémie.

Le bilan provincial fait ainsi état de 7155 morts depuis l’arrivée du nouveau coronavirus. Onze régions rapportent des nouveaux décès jeudi en raison de la COVID-19. C’est à Montréal où l’on en déplore le plus, soit huit, suivi de la Montérégie, cinq. La Capitale-Nationale rapporte quatre décès et sa voisine, Chaudière-Appalaches, deux.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l’Estrie et Laval rapportent aussi deux décès, tandis que Lanaudière, les Laurentides et le Bas-Saint-Laurent en compte un.Pas moins de 146 532 cas ont été découverts depuis la mi-mars.

On recense en moyenne tout près de 1400 cas par jour depuis une semaine, la tendance étant à la hausse.

Avec 63 nouveaux cas, le Saguenay-Lac-Saint-Jean poursuit sur sa tendance à sa baisse. La région demeure la plus touchée avec 38 cas par 100 000 habitants sur une moyenne hebdomadaire.

Le Bas-Saint-Laurent, qui avait connu une flambée en septembre avant de se rétablir, recommence à afficher une tendance à la hausse. Avec 45 nouveaux cas, la région affiche désormais un taux de 13 cas par 100 000 habitants, ce qui est légèrement sous la moyenne provinciale.

Le Grand Montréal continue aussi à affiche une tendance à la hausse. Elle se fait particulièrement sentir à Laval, avec 136 nouveaux cas rapportés jeudi.

Après de fortes hausses ces derniers jours, les hospitalisations sont stables. Jeudi, on compte 737 personnes à l’hôpital, soit trois de moins que la veille. Du nombre, 99 se trouvent aux soins intensifs, un chiffre inchangé.

Enfin, soulignons que Québec rapporte avoir effectué un peu plus de 34 000 prélèvements mardi et frôle désormais les 4 millions de tests depuis le début de la pandémie.

