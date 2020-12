Des syndicats se disent inquiets pour la sécurité du personnel dans les établissements de santé et demandent au gouvernement des actions concrètes, dont suffisamment d’équipements de protection individuelle. Autre constat de leur part : l’échec de la centralisation des pouvoirs décisionnels que « met en lumière » la pandémie.

Véronique Lauzon

La Presse

La présidente de la CSQ, Sonia Éthier, a affirmé lors d’une conférence de presse virtuelle que son inquiétude à propos de la santé et de la sécurité des « travailleurs de première ligne » augmente de plus en plus.

Avec la présidente de la FSQ-CSQ, Claire Montour, elle demande à François Legault et à Christian Dubé de signer une déclaration d’engagements du gouvernement envers le personnel de la santé.

« Le 20 octobre, le premier ministre a reconnu que le système est à bout de souffle, a mentionné Mme Ethier. Il s’est dit prêt à tout faire pour réduire la charge de travail des infirmières. Et aussi il s’est dit ouvert à toutes les solutions pour réduire la surcharge. »

En guise de réponse à cette main tendue, les deux syndicats proposent ainsi une liste d’engagements qui pourraient grandement améliorer le système de santé. Par exemple, de s’assurer que les employés du réseau aient suffisamment d’équipements de protection individuelle comme les masques N95, des gants plus adaptés à leurs besoins, des visières et des jaquettes. « Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont déficientes dans notre système de santé », a fait savoir Mme Montour.

Il faut aussi des ressources financières pour réduire la mobilité de la main-d’oeuvre et éliminer le temps supplémentaire obligatoire.

Y a-t-il une demande plus urgente que les autres dans cette liste ? Non, répond la présidente de la FSQ-CSQ. Puisque « chacune des régions a une réalité différente », les besoins peuvent être différents d’un établissement à l’autre.

C’est d’ailleurs une autre demande qui est adressée aux autorités gouvernementales : un gestionnaire responsable dans chaque installation pour qu’il puisse prendre des décisions rapidement et permettre d’adapter l’établissement selon ses contraintes et ses enjeux.

Sonia Éthier a rappelé qu’avant la loi 10, qui a modifié l’organisation et la gouvernance du réseau, « les gestionnaires avaient pleine autonomie pour répondre aux besoins qui se présentaient dans les établissements ». D’après elle, ce n’est maintenant plus le cas. « C’est important pour nous qu’il y ait une certaine forme de décentralisation pour que les établissements rapatrient un certain pouvoir d’action pour régler les problèmes actuels », a expliqué la présidente de la CSQ, en concluant que la pandémie a démontré les lacunes de la loi 10.

Les deux leaders syndicales attendent avec impatience la réponse du premier ministre, François Legault, et du ministre de la Santé, Christian Dubé.