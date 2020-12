Le bilan québécois de la COVID-19 s’est à nouveau détérioré mercredi. Le Québec a rapporté pas moins de 1514 nouveaux cas, ainsi que 41 décès supplémentaires et 21 hospitalisations.

Pierre-André Normandin

La Presse

Officiellement, le Québec a rapporté mercredi 43 décès, mais deux décès précédemment attribués à la COVID-19 ont été retranchés du bilan. On dénombre ainsi 7125 personnes ayant succombé à la pandémie depuis son arrivée.

Signe que le coronavirus se fait sentir partout, neuf régions rapportent des nouveaux décès. C’est à Montréal où l’on en recense le plus, soit 13. La Capitale-Nationale déplore quant à elle neuf morts et la Montérégie, huit. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean en compte trois. Les régions de l’Estrie, Chaudière-Appalaches et Lanaudière dénombrent deux morts chacune. Enfin, le Bas-Saint-Laurent et les Laurentides rapportent un décès chacune.

Un nouveau sommet de cas

Les 1514 nouveaux cas rapportés ce mercredi représentent un nouveau sommet. Depuis mars, le Québec est de loin la province la plus touchée au Canada, avec 145 062 cas.

Avec 117 nouveaux cas, le Saguenay-Lac-Saint-Jean continue à afficher le plus haut taux dans la province. Néanmoins, la région poursuit globalement sur sa lente tendance à la baisse.

Avec respectivement 386 et 186 nouveaux cas mercredi, Montréal et Québec continuent à voir la COVID-19 gagner du terrain.

Le nombre de personnes hospitalisées continue à augmenter rapidement. On dénombre présentement 740 patients à l’hôpital en raison de la COVID-19, soit 21 de plus que la veille. Du nombre, 99 se trouvent aux soins intensifs, soit une de plus.

«Les données pour les cas, les hospitalisations et les décès demeurent très préoccupantes. On a besoin de la collaboration de tous les Québécois pour faire [baisser] ces chiffres», a commenté sur les réseaux sociaux le ministre de la Santé, Christian Dubé.

La province rapporte avoir effectué 27 373 prélèvements lundi, pour un total de 3 945 072 depuis le début de la pandémie.

La pandémie en graphiques

