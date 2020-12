(Québec) Le premier ministre François Legault décidera d’ici le 11 décembre s’il donne le feu vert aux rassemblements restreints à Noël. Mais pour le moment, la progression de la pandémie « ne va pas dans la bonne direction », a-t-il avoué mardi.

« Le nombre d'hospitalisations, s'il continue à augmenter comme on le voit actuellement, malheureusement, ça ne sera pas possible d'avoir les deux rassemblements à Noël. La décision n’est pas prise, on va prendre la décision le 11 décembre », a-t-il affirmé en conférence de presse. Il est clair pour lui qu'« actuellement, on ne va pas dans la bonne direction ».

M. Legault avait annoncé le mois dernier que les rassemblements seraient permis entre le 24 et le 27 décembre, avec au plus 10 personnes. Il demande deux rassemblements au maximum. Le tout est conditionnel à l’évolution de la pandémie.

Après neuf mois de pandémie, plusieurs travailleurs de la santé sont épuisés : 6542 employés sont en congé de maladie ou en retrait préventif. « Et ça augmente chaque jour », a souligné M. Legault, ajoutant qu’il tiendra compte de ce facteur dans sa décision pour les Fêtes.

Selon lui, « dans un certain nombre d'hôpitaux au Québec, on approche de la limite du nombre de patients COVID qu'on peut traiter », à Terrebonne, Trois-Rivières, Longueuil et Chicoutimi, par exemple. « On est vraiment sur le bord d'atteindre la limite où il faudra délester plus d'activités, ce qu'on ne souhaite pas », a indiqué M. Legault.

Le premier ministre a déclaré qu’Ottawa lui a laissé entendre que près de 700 000 vaccins pourraient être donnés au Québec d’ici le 31 mars. « On est prêts, dès le début janvier, à vacciner », a-t-il affirmé. Mais « en attendant le vaccin (…), les prochains mois vont être des mois qui vont être difficiles. On est vraiment dans le haut de la deuxième vague un peu partout dans le monde ».

Il y a une semaine, le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, a prévenu que le nombre de nouveaux cas de COVID-19 devra diminuer sous la barre des 1000 par jour pour donner le feu vert aux rassemblements restreints à Noël. Le Dr Arruda a soutenu que d’autres facteurs seront pris en compte dans la décision, comme le nombre d’hospitalisations et la capacité de dépistage et de traçage. On s’éloigne de l’objectif dans deux critères, alors qu’il y a place à l’amélioration dans l’autre.

Un bond important des hospitalisations

Le nombre d’hospitalisations liées à la COVID-19 a augmenté de 10% en une semaine. Un bond similaire s’observe du côté des nouveaux cas confirmés de COVID-19 : la moyenne mobile sur sept jours s’élève à 1317 aujourd’hui, alors qu’elle était de 1182 il y a une semaine.

Vendredi, pour une deuxième semaine consécutive, l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a signalé que les hôpitaux hors du Grand Montréal pourraient déborder d’ici un mois, en pleine période des Fêtes. Il faut comprendre que des hôpitaux font déjà du délestage de chirurgies pour traiter des cas de COVID-19, ce qui allonge les délais d’attente pour plusieurs. Le retard accumulé ce printemps est loin d’avoir été rattrapé. Il y a encore plus de 130 000 personnes en attente d’une chirurgie, dont le tiers depuis plus de six mois, selon les données du gouvernement.

Selon une mise à jour de ses projections sur l’évolution de la pandémie, l’Institut national de santé publique (INSPQ) estime pour sa part que « la situation demeure fragile ». Selon lui, pour « infléchir la courbe des cas, des hospitalisations et des décès, il est important », en plus de respecter les consignes et de limiter les contacts sociaux, « d’améliorer le dépistage, le traçage et l'isolement en réduisant les délais à chacune des étapes ». Il y aurait donc place à l’amélioration en matière de traçage, selon lui.

L’INSPQ note aussi que les Québécois ont réduit leurs contacts sociaux. « Les données des deux premières semaines d’octobre suggèrent une tendance à la baisse de 18 %, soit un contact de moins par jour en moyenne ». On est passé d’une moyenne de cinq à quatre contacts sociaux par jour en moyenne. Avant la pandémie, les Québécois avaient huit contacts sociaux par jour (trois au moment du confinement du printemps).

Le taux de reproduction des cas de COVID-19 au Québec — le fameux Rt — est reparti à la hausse et se situe maintenant à 1, selon la mise à jour hebdomadaire de l’NSPQ. Il était sous ce seuil il y a une semaine, ce qui permettait alors de dire que l’épidémie est contrôlée. À l’heure actuelle, chaque Québécois infecté transmet le virus à une personne en moyenne à l’heure actuelle.

Pour une deuxième journée consécutive, le nombre d’hospitalisations a connu mardi une forte hausse à l’échelle de la province, avec un bond de 26 patients. Le Québec rapporte aussi 28 nouveaux décès liés à la COVID-19, pendant que 1177 infections supplémentaires s’ajoutent au bilan de la pandémie.

On enregistre en effet 85 admissions et 59 sorties de patients en milieu hospitalier. Ces nouvelles données portent à 719 le nombre de personnes qui sont actuellement hospitalisées. De ce nombre, 98 se trouvent toujours aux soins intensifs, soit une hausse de quatre cas dans les 24 dernières heures. Lundi, les autorités de santé publique avaient également fait état d’une augmentation importante de 28 nouvelles hospitalisations. Sur Twitter, mardi, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a appelé la population à demeurer prudente pour contrôler la situation.

Le nombre d’hospitalisations continue [d’augmenter] de façon importante. C’est en [baissant] le nombre de cas que nous pourrons [diminuer] la pression sur notre réseau de santé ainsi que sur le personnel du réseau. Christian Dubé, ministre de la Santé

Jusqu'ici, 143 548 Québécois ont contracté le virus. Au total, 7084 personnes ont succombé à la maladie depuis le début de la crise sanitaire. Plusieurs secteurs sont touchés par les 28 nouveaux décès rapportés mardi, dont la Capitale-Nationale, qui recense 10 morts à elle seule, suivie de Montréal avec sept. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la région de Lanaudière ajoutent également trois décès de plus, alors que deux personnes ont perdu la vie en Montérégie. L’Outaouais, Chaudière-Appalaches et Laval enregistrent enfin un décès supplémentaire.

Notons que ces chiffres sont associés à une baisse du nombre de prélèvements par rapport à la moyenne. Dimanche, le Québec a effectué 20 326 tests de dépistage, ce qui est bien deçà des 27 805 tests qui ont été réalisés en moyenne, au cours des six derniers jours.

Encore des régions sous surveillance

Sur la couronne nord de Montréal, la ville de Laval présente une forte croissance du nombre d’infections. Avec 120 nouveaux cas mardi, la région affiche en effet 22 cas par 100 000 habitants, soit le plus haut taux actuellement dans le Grand Montréal.

Lanaudière affiche de son côté une tendance à la baisse depuis près de trois semaines. Mardi, la région a enregistré 89 infections. La veille, c'était 106. En Montérégie toutefois, les autorités enregistrent 196 nouveaux cas, soit une augmentation considérable par rapport aux deux derniers jours.

De son côté, le Saguenay-Lac-Saint-Jean – qui enregistre 78 cas mardi contre 116 lundi – continue à afficher une tendance à la baisse, mais demeure néanmoins la région plus touchée en fonction de sa population, avec 47 cas par 100 000 habitants. C’est environ trois fois la moyenne québécoise à ce stade.

Par ailleurs, la situation demeure stable dans les grandes villes. Ainsi, on rapporte 306 infections en plus dans la région de Montréal, soit une baisse marquée de presque 100 cas en une seule journée. Dans la Capitale-Nationale, 119 cas s'ajoutent au cumulatif.

Rappelons qu'à l’échelle du Canada, 381 023 cas de la COVID-19 et 12 165 décès ont été rapportés depuis le début de la crise.

La pandémie en graphiques

