(Québec) L’Opération Nez rouge s’adapte cette année à la situation sanitaire et à ses impacts logistiques en offrant à compter de ce mardi, jusqu’au 31 décembre, une campagne de sensibilisation numérique sous le thème : « Prenez les rennes de votre sécurité ! »

La Presse Canadienne

Les gens sont invités à se rendre sur la plateforme de campagne www.prenez-les-rennes.com pour découvrir des outils qualifiés de festifs et d’instructifs tels que des recettes de cocktails sans alcool, des trucs et astuces pour éviter que quelqu’un ne conduise avec les facultés affaiblies, un cadre photo personnalisé pour Facebook et des éléments distinctifs pour le chauffeur désigné.

Chaque année depuis 1984, l’Opération Nez rouge a offert aux automobilistes qui ont bu trop d’alcool un service de raccompagnement avec leur propre véhicule. En retour, les bénévoles ont sollicité des dons.

L’Opération Nez rouge a donc l’habitude de fonctionner en mettant de l’avant une large campagne de financement pour une centaine de maîtres d’œuvre à travers le Canada. Les dons amassés lors des raccompagnements permettent le développement de projets liés à la jeunesse et au sport amateur localement.

Or, dans le contexte sanitaire actuel, cette source de financement ne sera pas disponible cette année, mais l’Opération Nez rouge établit une plateforme de dons en ligne au www.prenez-les-rennes.com.