Les antimasques poursuivent leur croisade

Les antimasques ont continué à faire parler d’eux au courant de la fin de semaine. Les tenants de cette mouvance, qu’ils soient affiliés ou non à des groupes plus formels, ont entre autres manifesté devant ce qu’ils croyaient être la résidence personnelle de François Legault, participé à un service religieux dans le quartier Saint-Michel et appelé à manifester dans les hôpitaux.