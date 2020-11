COVID-19 : nouveau record de cas quotidiens au Québec, 37 décès en plus

Le Québec enregistre samedi 1480 nouveaux cas de COVID-19, soit le plus haut bilan quotidien depuis le début de la crise sanitaire, et recense 37 décès de plus, franchissant ainsi la triste marque des 7000 décès. Pendant ce temps, des éclosions continuent de survenir dans les milieux de vie pour aînés.