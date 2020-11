COVID-19 : 1480 nouveaux cas et 37 décès de plus

Le Québec a enregistré 1480 nouveaux cas de COVID-19 dans les 24 dernières heures, soit le plus haut bilan quotidien depuis une semaine, et 37 décès de plus ont été recensés. La province a aussi franchi la triste marque des 7000 décès.

Léa Carrier

La Presse

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a rapporté 1480 nouvelles infections, portant le total de personnes contaminées dans la province à 139 643. La moyenne sur sept jours surpasse 1300 cas quotidiens.

Les plus récentes données dans la province font état de 37 nouveaux décès, dont 10 sont survenus dans les dernières 24 heures. Depuis le début de la pandémie, 7021 Québécois ont succombé à la COVID-19.

« On doit continuer de respecter les mesures sanitaires partout au Québec et dans tous les milieux si on veut limiter la transmission du virus », a rappelé sur Twitter le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

La région de la Capitale-Nationale a dénombré sept décès de plus que la veille. La région de Montréal en déplore huit, tandis que la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean en compte six.

En ce qui concerne le nombre d’hospitalisations, il est de 678 à l’heure actuelle, soit neuf de plus que la veille. Parmi elles, 93 sont aux soins intensifs.

Le Québec a réalisé 29 652 tests le 26 novembre, pour un total de 3 845 808 prélèvements. Au cours des sept derniers jours, la moyenne quotidienne de tests est de 25 835.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 362 357 cas de la COVID-19 et 11 960 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux :

– 139 643 cas au Québec, dont 7021 décès ;

– 113 038 cas en Ontario, dont 3624 décès ;

– 53 105 cas en Alberta, dont 519 décès ;

– 30 884 cas en Colombie-Britannique, dont 395 décès ;

– 15 632 cas au Manitoba, dont 280 décès ;

– 7691 cas en Saskatchewan, dont 44 décès ;

– 1257 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès ;

– 481 cas au Nouveau-Brunswick, dont sept décès ;

– 331 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont quatre décès ;

– 159 cas au Nunavut ;

– 70 cas à l’Île-du-Prince-Édouard ;

– 42 cas au Yukon, dont un décès ;

– 15 cas dans les Territoires du Nord-Ouest ;

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

