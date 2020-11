Jour de magasinage effréné reconnu pour ses soldes alléchants et ses débordements, le « Boxing Day » de 2020 pourrait être bien différent des précédents.

Le gouvernement Legault envisage d’encadrer ce jour de magasinage intense, de manière à limiter le nombre de clients admis en même temps dans les magasins.

Des policiers pourraient être appelés en renfort pour s’assurer que les consignes seront suivies.

Des discussions ont lieu présentement avec les directions des centres commerciaux et des chaînes de grands magasins, a indiqué jeudi le premier ministre François Legault, en conférence de presse, afin d’encadrer le jour du magasinage du 26 décembre, reconnu pour ses excès en tous genres.

« J’ai certaines inquiétudes » à ce propos, a dit M. Legault, s’engageant à édicter « des règles très claires » pour le magasinage du 26 décembre.

Le tour de force serait de faire en sorte que la consigne de deux mètres de distance sera respectée, malgré l’affluence.

Le premier ministre a aussi tenté jeudi de dissiper la confusion régnant depuis plusieurs jours à propos des règles sanitaires à observer durant le temps des Fêtes. Il a précisé que les Québécois devaient se contenter de deux rassemblements répartis sur quatre jours, entre le 24 et le 27 décembre.

La semaine dernière, bien des gens avaient compris qu’il était permis de festoyer pendant quatre jours, puisque les rassemblements étaient autorisés entre le 24 et le 27 décembre.

Il a soutenu que les dates annoncées demeuraient conditionnelles à l’évolution de la situation, au moment où le virus de la COVID-19 ne montre pas de signe d’essoufflement.

Le premier ministre a indiqué qu’en ce domaine on parlait d’évaluer le risque, que tout n’était pas « noir ou blanc », laissant entendre que les dates pourraient encore changer. « On aura une décision à prendre », a-t-il dit, sans vouloir préciser de date.

Le premier ministre semble s’impatienter, dans l’attente de réponses d’Ottawa sur le vaccin contre le virus. Il a dit vouloir savoir le plus tôt possible quand le Québec recevra ses doses et combien il en recevra par semaine.

32 décès, 1464 nouveaux cas

La pandémie de COVID-19 a connu un sursaut jeudi au Québec alors que 1464 nouveaux cas confirmés ont été rapportés. De plus, 32 décès supplémentaires se sont ajoutés au bilan tandis que le nombre d’hospitalisations continue à augmenter.

Le nombre de cas est en forte hausse par rapport aux derniers jours, soit 25% par rapport à la moyenne observée depuis une semaine. Le nombre total de cas confirmés depuis le début de la pandémie s’établit désormais ainsi à 136 894 cas.

Les 32 décès supplémentaires portent quant à eux à 6947 le bilan en vies humaines.

«On note une [hausse] des cas et des [hospitalisations] partout au [Québec]. Cette [hausse] montre que la bataille est loin d’être gagnée et que le virus est [toujours] présent. On doit continuer de respecter les mesures et limiter nos contacts si on veut freiner la propagation du virus», a commenté le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Des décès ont en effet été enregistrés dans pas moins de 12 régions. C’est au Saguenay-Lac-Saint-Jean où l’on en déplore le plus, soit six, suivi de près par la Montérégie, avec cinq. La Capitale-Nationale, l’Estrie et Montréal rapportent chacune trois décès. L’Outaouais, Chaudière-Appalaches, Laval, Lanaudière et les Laurentides rapportent tous deux morts. Enfin, la Mauricie-Centre-du-Québec et la Gaspésie en comptent un.

Plusieurs régions en hausse

Avec 211 nouveaux cas, les cas sont en forte hausse au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cela représente pas moins de 76 cas par 100 000 habitants, soit plus de quatre fois la moyenne provinciale.

Sans établir de record, la métropole et la capitale aussi affichent des augmentations. Montréal enregistre 336 nouveaux cas et Québec, 139.

Hors de ces secteurs, l’Estrie a connu un important bond avec 116 nouveaux cas jeudi. C’est un nouveau record pour la région. Laval, les Laurentides et la Montérégie affichent aussi une augmentation des nouveaux cas.

Les hospitalisations poursuivent leur tendance à la hausse. On compte présentement 675 personnes hospitalisées, soit 20 de plus que la veille. Le nombre de personnes aux soins intensifs a toutefois légèrement reculé pour s’établir à 90, soit trois de moins que la veille.

Le nombre de tests est en hausse par rapport aux derniers jours. On rapporte jeudi 33 023 analyses, pour un total de 3,8 millions depuis le début de la pandémie.

