La pandémie de COVID-19 a connu un sursaut jeudi au Québec alors que 1464 nouveaux cas confirmés ont été rapportés. De plus, 32 décès supplémentaires se sont ajoutés au bilan tandis que le nombre d’hospitalisations continue à augmenter.

Pierre-André Normandin

La Presse

Le nombre de cas est en forte hausse par rapport aux derniers jours, soit 25% par rapport à la moyenne observée depuis une semaine. Le nombre total de cas confirmés depuis le début de la pandémie s’établit désormais ainsi à 136 894 cas.

Les 32 décès supplémentaires portent quant à eux à 6947 le bilan en vies humaines.

«On note une [hausse] des cas et des [hospitalisations] partout au [Québec]. Cette [hausse] montre que la bataille est loin d’être gagnée et que le virus est [toujours] présent. On doit continuer de respecter les mesures et limiter nos contacts si on veut freiner la propagation du virus», a commenté le ministre de la Santé, Christian Dubé.

À noter, un problème informatique retarde la diffusion de certaines données, empêchant pour le moment de savoir où la hausse des cas est observée. «La publication de certaines données COVID-19 est exceptionnellement retardée. Tout est mis en œuvre pour qu’elles soient disponibles sous peu», précise le ministère de la Santé sur son site internet.

Les hospitalisations poursuivent leur tendance à la hausse. On compte présentement 675 personnes hospitalisées, soit 20 de plus que la veille. Le nombre de personnes aux soins intensifs a toutefois légèrement reculé pour s’établir à 90, soit trois de moins que la veille.

Le nombre de tests est en hausse par rapport aux derniers jours. On rapporte jeudi 33 023 analyses, pour un total de 3,8 millions depuis le début de la pandémie.

Plus de détails à venir.

La pandémie en graphiques

Consultez tous nos graphiques interactifs à propos de la COVID-19.