(Ottawa) À l'unisson, les partis d'opposition ont accusé Justin Trudeau d’avoir échoué à s’attaquer au problème de la capacité de production d’un vaccin contre la COVID-19. Le premier ministre a riposté en pointant du doigt la fermeture d'installations sous le gouvernement Harper.

Mélanie Marquis

La Presse

Le gouvernement a encaissé salve après salve pendant la période des questions en Chambre, mercredi, alors que le nombre de pays qui se disent prêts à déployer leur opération vaccination d'ici Noël ne cesse de grandir et qu'au Canada, on vise toujours les premiers mois de 2021.

Tous les partis ont reproché au gouvernement libéral d'avoir échappé le ballon, pressant le premier ministre d'expliquer pourquoi il n'avait su accélérer la cadence de production domestique depuis que la pandémie de la COVID-19 a éclaté.

On lui a entre autres demandé si les ministères de l'Innovation et de l'Approvisionnement avaient tenté de négocier des licences pour produire les vaccins au Canada dans les pourparlers avec différentes compagnies pharmaceutiques.

« En signant les contrats, oui, nous avons étudié différentes façons de nous assurer de le pouvoir produire ici au meilleur de notre capacité, mais malheureusement, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire », a exposé Justin Trudeau.

Puis, il est passé à l'offensive, rejetant le blâme sur le précédent gouvernement conservateur.

« En 2007, AstraZeneca et Bristol Myers ont mis fin à leurs opérations manufacturières au Canada. En 2010, les centres de recherche de Johnson & Johnson et de Merck de Montréal ont fermé leurs portes. En 2011, Teva a fermé l'un de ses centres. En 2012, AstraZeneca, GSK et Sanofi ont annoncé des fermetures et des mises à pied », a-t-il énuméré.

La Dre Caroline Quach, membre du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI), en arrive au même constat quant à la capacité de production d'un vaccin contre la COVID-19 au Canada. « Elle est nulle », a-t-elle tranché dans un entretien avec La Presse en sortant d'une réunion du comité, mercredi, en fin d'après-midi.

Entre-temps, les priorités de la distribution des doses de vaccin, lorsqu'elles arriveront, ont été établies par le comité dont elle fait partie: personnes âgées et vulnérables, travailleurs de la santé soignants travaillant dans des centres de soins de longue durée et personnes qui ne peuvent pas travailler à distance et qui risquent d'être plus exposées à la COVID-19 (police, pompiers, employés d'épiceries).

« Ça me met en colère»

En point de presse, mercredi, le chef du NPD Jagmeet Singh a reproché aux libéraux leur manque de préparation: « On connaissait ce problème depuis des mois, on a parlé de l’importance d’un vaccin depuis le début de la pandémie. Je comprends pas du tout pourquoi le gouvernement a attendu aussi longtemps pour régler cette question de production de vaccin ».

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE En point de presse, mercredi, le chef du NPD Jagmeet Singh a reproché aux libéraux leur manque de préparation.

Il s’est aussi demandé pourquoi « cet enjeu n’a pas été soulevé plus tôt » par le premier ministre canadien, et a aussi pointé du doigt les gouvernements conservateurs et libéraux qui se sont succédé au pouvoir et qui ont regardé aller la vague de privatisation de la production domestique de vaccins au Canada sans corriger le tir.

« Ça me met en colère, a-t-il lâché. Nous sommes la 10e économie mondiale, et nous ne pouvons produire des vaccins ? Il y a quelque chose de vraiment problématique », a laissé tomber Jagmeet Singh, qui réclame un « plan » au gouvernement en ce qui a trait à la campagne de vaccination.

« On ne sait pas quel est le plan. À quelle date aura-t-on un vaccin ? Quel est le plan pour livrer ce vaccin ? Ce sont des questions essentielles en situation de pandémie, alors que les gens ont des craintes pour l’avenir », a argué le dirigeant néo-démocrate.

Le premier ministre Trudeau a concédé mardi qu’en raison des lacunes en matière de capacité de production de vaccins au pays, les Canadiens ne seraient vraisemblablement pas les premiers à être vaccinés, mais que le gouvernement y a pallié en constituant un imposant carnet de commandes de doses de potentiels vaccins.

Des pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne ou encore l’Allemagne prévoient lancer leur campagne de vaccination vers la mi-décembre.