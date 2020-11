On compte donc 134 330 personnes infectées dans la province depuis le début de la pandémie, ainsi que 6887 décès.

(Montréal) Le bilan des décès liés à la COVID-19 continue de s’alourdir au Québec, alors que la Santé publique a rapporté mardi la mort de 45 personnes supplémentaires. Sur une base hebdomadaire, la province vient de franchir le seuil des 30 décès par jour en moyenne.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Ces nouvelles données portent à 6887 le nombre de citoyens québécois qui ont perdu la vie depuis le début de la crise sanitaire. De ces 45 nouveaux décès, 12 sont survenus en Montérégie, ce qui en fait la région la plus touchée. Suivent ensuite le Saguenay-Lac-Saint-Jean avec sept décès, ainsi que Lanaudière, l’Outaouais et la Mauricie avec cinq.

La Capitale-Nationale, de son côté, enregistre trois décès, alors que Laval en totalise deux. Un décès a aussi été enregistré dans le Bas-Saint-Laurent, en Estrie, à Montréal, en Gaspésie, en Chaudière-Appalaches et dans les Laurentides. Sur Twitter, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a affirmé qu’« un décès est toujours un décès de trop », déplorant que les milieux de vie pour aînés sont de plus en plus vulnérables.

On voit une hausse des cas dans nos résidences privées pour aînés (RPA). On invite les résidents des RPA à respecter les mesures sanitaires de la Santé publique. Christian Dubé, ministre de la Santé

Selon nos chiffres, 29% des décès survenus depuis une semaine sont survenus en résidences privées pour aînés. La semaine précédente, ce chiffre n'atteignait que 16%. Pendant ce temps, on a rapporté 1124 infections en plus à travers la province. Au total, 134 330 personnes ont été infectées par le virus.

Des hospitalisations en hausse

Après avoir connu de légères baisses dans les deux derniers jours, le nombre d’hospitalisations, lui, continue aussi de grimper. Mardi, les autorités ont rapporté une hausse de 21 patients par rapport à la veille. Quelque 655 personnes sont toujours hospitalisées actuellement, dont 96 se trouvent aux soins intensifs, une baisse de deux cas en 24 heures.

Ces chiffres sont associés à une baisse du nombre de prélèvements par rapport à la moyenne, comme c’est souvent le cas le week-end. Dimanche, on avait effectué 20 400 tests de dépistage à l’échelle du Québec. Plus tôt, mardi, le gouvernement Legault a annoncé la mise en œuvre d’un registre d’exception de la mobilité du personnel, afin d’assurer la stabilité du personnel du réseau de la santé pour que la transmission du coronavirus y soit mieux contenue.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où la progression du nombre de cas inquiète les autorités, on enregistre mardi 104 nouvelles infections. Il s'agit néanmoins du plus bas sommet enregistré dans la région depuis le 16 novembre dernier.

Dans la région de la Capitale-Nationale, on connaît un rebond de 153 cas, le plus haut résultat quotidien de la semaine. La Mauricie enregistre aussi une hausse avec 78 nouvelles infections, alors que Montréal est sur un plateau relativement stable, avec 284 cas confirmés. Sur la couronne nord, Laval ajoute 70 cas supplémentaires. En Montérégie, on recense 145 cas dans la seule journée de mardi.

« Il n’y a plus d’excuses »

Pour l’épidémiologiste Nimâ Machouf, la situation des milieux de vie pour aînés demeure très préoccupante. « Si le feu pogne dans nos CHSLD, ça va être extrêmement dangereux. On pouvait pardonner le gouvernement ce printemps, mais là, c’est très différent. On sait comment agir », martèle-t-elle.

L’experte affirme qu’il faut en effet « mettre le paquet » pour éviter que le nombre de décès augmente encore davantage. « Ça veut dire des mesures drastiques. Les entrées et les sorties, les mouvements de personnel, tout ça doit être éliminé partout. Et la ventilation doit être surveillée de près », soutient-elle.

On a le matériel, les tests, le personnel. Québec a même dépensé pour en former. Il n’y a plus d’excuses. S’il y a des éclosions qui se multiplient, c’est que les gens ont mal fait leur job. Nimâ Machouf, épidémiologiste

Professeur à l’École de santé publique de l’Université de Montréal, Benoit Mâsse abonde dans le même sens. « Une fois que le virus entre dans les résidences pour aînés, ça devient rapidement difficile à contrôler. Ça se propage très vite. Pour ça, on doit tous rehausser notre garde en termes de consignes », dit-il.

Le fait est qu’une pandémie finit normalement, comme au printemps dernier, par « percoler dans les strates d’âge », des plus jeunes aux plus vieux. Mais l’enjeu, soutient M. Mâsse, est de minimiser l’impact de la transmission communautaire. « Les régions qui n’ont pas encore été fortement touchées au Québec devraient vraiment se préparer, et pas juste dans les hôpitaux », tranche-t-il. « Personne ne doit attendre que le virus arrive pour commencer à se protéger. Sinon, on est déjà en mode rattrapage », conclut le spécialiste des statistiques appliquées en matière d’infections.

