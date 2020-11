Avec l’annonce des résultats d’AstraZeneca, lundi matin, c’est un nouveau type de vaccin qui s’offre pour vaincre la pandémie : moins cher, plus facile à stocker, et aussi une autre technologie, le « vecteur viral ».

Mathieu Perreault

La Presse

Cette approche, qui consiste à utiliser un virus inoffensif pour transporter des protéines du SARS-CoV-2, le coronavirus responsable de la COVID-19, explique les résultats surprenants annoncés par AstraZeneca et l’Université d’Oxford lundi matin. Leur vaccin a une meilleure efficacité si on administre une demi-dose comme première dose, plutôt qu’une dose entière. L’efficacité passe alors de 62 % à 90 %.

« Une explication potentielle est que le corps a une réaction immunitaire contre le vecteur lors qu’on administre la deuxième dose », explique Gillies O’Bryan-Tear, de la faculté de pharmacie du Collège royal des médecins du Royaume-Uni. « Cette réaction immunitaire pourrait être moins importante avec une première dose réduite. Une telle réaction immunitaire pourrait réduire l’efficacité du vaccin. »

Cette réaction immunitaire contre le vecteur viral est l’un des principaux problèmes de cette approche, parce qu’elle complique une deuxième dose. Le vaccin russe Spoutnik V utilise deux vecteurs viraux différents pour la première et deuxième dose pour éviter cette embuche.

AstraZeneca n’a pas dévoilé quelle proportion des 131 cas positifs de COVID-19 se trouvent dans le groupe ayant reçu la demi-dose plutôt que la dose entière comme première dose. Détail important, AstraZeneca fait chaque semaine des tests pour détecter les cas asymptomatiques de COVID-19, ce qui pourrait signifier qu’il y a peu de symptômes importants parmi les 131 cas positifs. Les autorités médicales américaines (FDA) demandent au moins cinq cas avec des symptômes importants pour autoriser d’urgence un vaccin contre la COVID-19. Pfizer et Moderna, qui ont dévoilé des résultats très encourageants depuis deux semaines, ne testent que les participants ayant des symptômes.

Les résultats de lundi matin sont basés sur l’analyse des dossiers de 2700 des 12 400 participants d’un essai clinique au Royaume-Uni, avec une demi-dose comme première dose, et de 8900 des 10 300 d’un essai clinique au Brésil, où les deux doses sont entières.

Le vaccin d’AstraZeneca et de l’Université d’Oxford pourra être conservé plusieurs mois au frigo, alors que ceux de Pfizer et Moderna devront être conservés respectivement à -70 degrés Celsius et -20 degrés Celsius. Dans le frigo, le vaccin de Pfizer ne sera conservé qu’une semaine, alors que celui de Moderna pourra y rester un mois.

Lors d’une conférence de presse dévoilant les résultats de la phase 2 des essais cliniques de son vaccin, jeudi dernier, AstraZeneca a déclaré qu’il ne coûterai que « quelques livres », vraisemblablement moins de 10 $, par dose, deux à quatre fois moins que ceux de Pfizer et Moderna. Le Canada a commandé 20 millions de doses du vaccine d’AstraZeneca.