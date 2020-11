COVID-19 : 1189 nouveaux cas et 32 décès de plus au Québec

Le Québec enregistre samedi 1189 nouveaux cas confirmés de COVID-19 et 32 décès supplémentaires.

Mayssa Ferah

La Presse

Selon les plus récentes données, cinq de ces 32 décès sont survenus dans les 24 dernières heures, 21 sont survenus entre le 14 et le 19 novembre, quatre sont survenus avant le 14 novembre et deux sont survenus à une date inconnue.

Depuis le début de cette pandémie, 6806 Québécois ont succombé à la COVID-19.

On recense 1189 cas dans les dernières 24 heures, portant le total des contaminations à 130 888 à travers la province.

Le nombre d’hospitalisations bondit, avec 22 patients de plus que la veille. On indique que 78 personnes sont entrées à l’hôpital, alors que 56 en sont sorties. En tout, 646 personnes atteintes de la COVID-19 sont hospitalisées. Parmi celles-ci, 99 se trouvent aux soins intensifs, soit trois de plus que vendredi.

Les prélèvements effectués le 19 novembre s’élèvent à 31 099, pour un total de 3 652 166.

« On a tous un rôle à jouer pour faire [baisser] le nombre de cas : on doit limiter nos contacts. Ne relâchons pas les efforts ! », a insisté le ministre de la Santé Christian Dubé sur son compte Twitter.

C’est au Saguenay–Lac-Saint-Jean où le bilan des nouveaux décès est le plus lourd, avec six morts liées au virus. La région a également rapporté 161 nouveaux cas confirmés samedi.

Cinq décès sont également survenus dans la région de la Mauricie et trois dans la Capitale-Nationale.

Sur l’île de Montréal, deux décès s’ajoutent au bilan. Les régions du Bas-Saint-Laurent et de l’Estrie rapporte un nouveau décès chacune.

Vendredi, le Québec a dépassé la barre des 1000 décès depuis le début de la deuxième vague de COVID-19. On déplore une récente hausse des hospitalisations qui fait craindre un débordement dans certains hôpitaux hors du Grand Montréal.

La pandémie en graphiques

Consultez tous nos graphiques interactifs à propos de la COVID-19 ici.

Graphiques : Thomas de Lorimier, La Presse