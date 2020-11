(Ottawa) De retour devant la porte de sa résidence de Rideau Cottage, le premier ministre Justin Trudeau a de nouveau exhorté les Canadiens à limiter leurs contacts, alors que de nouvelles projections évoquant un nombre de 20 000 cas quotidiens a été dévoilé en matinée.

Mélanie Marquis

La Presse

« Je ne veux pas être ici, vous ne voulez pas que je sois ici – nous en avons tous marre de la COVID-19. Mais ce virus ne disparaîtra pas de sitôt », a lancé d'un ton las Justin Trudeau devant a résidence de Rideau Cottage, d’où il livrait ses discours pendant la première vague de la pandémie, au printemps.

« Ce n’est pas une bonne idée de planifier une soirée avec des amis. Ce n’est pas le temps de faire des partys ou des soupers. On connaît tous quelqu’un qui ne respecte pas les règles et c’est frustrant, et ce n’est pas juste. Ces gens, ce sont eux qui rendent ça plus difficile pour les autres », a-t-il enchaîné à son lutrin.

Selon des informations qui circulent en coulisse, Ottawa n'a guère été enchanté que le premier ministre du Québec, François Legault, affirme jeudi – à la veille de la publication d'une nouvelle modélisation fédérale – que les rassemblements d’un maximum de 10 personnes seraient permis du 24 au 27 décembre.

Le premier ministre Trudeau a prévenu qu'il travaillerait de la maison autant que possible dans les prochains jours, et qu'il serait de retour la semaine prochaine devant la porte de Rideau Cottage, maintenant décorée d'une couronne de Noël, pour s'adresser à la population canadienne.

S'éloignant de ses notes écrites préparées, il a vigoureusement exhorté la population à avoir une pensée pour les travailleurs du réseau de la santé, qui ont « été des héros » alors que la première vague les submergeait, et qui sont aux prises avec la deuxième.

« Ils repoussent leurs propres limites pour nous protéger. Alors faisons notre part pour les aider à protéger les plus vulnérables », a plaidé Justin Trudeau, en invitant encore une fois les Canadiens à télécharger l'application Alerte COVID, ce qu'ont déjà fait quelque 5,3 millions de personnes.

De nouvelles projections inquiétantes

Quelques heures auparavant, Ottawa dévoilait de sombres projections quant à la progression du virus.

Vendredi dernier, la Dre Theresa Tam prévenait que le Canada se dirigeait vers un nombre de 10 000 cas de COVID-19 par jour. Une semaine plus tard, la voici qui parle d’un bilan quotidien pouvant atteindre 22 000 nouveaux cas quotidiens à l’échelle du pays.

L’administratrice en chef de l’Agence de la santé publique que Canada (ASPC) a dévoilé de nouvelles projections qui laissent présager une explosion du nombre de cas d’infection au pays dans les prochains jours.

TABLEAU FOURNI PAR L'AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

Selon cette modélisation, même si les Canadiens maintiennent le même niveau de contacts au quotidien, l’épidémie continuera de prendre de la vigueur, et le nombre de nouveaux cas de la COVID-19 atteindrait entre 10 000 et 22 000 par jour en décembre.

Et si le nombre de contacts augmentait, le nombre de cas quotidiens monterait en flèche en décembre pour atteindre les 60 000. En ce moment, la moyenne quotidienne est de près de 4800 nouveaux cas par jour, au pays.

TABLEAU FOURNI PAR L'AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

« Avec la saison des fêtes qui approche, ce ne sera pas facile », a affirmé la ministre fédérale de la Santé Patty Hajdu, présente aux cotés de la Dre Tam. « Mais je sais que nous pouvons être créatifs », a-t-elle fait valoir.

Le document des autorités fédérales souligne que l’on a observé « un nombre accru de grandes éclosions (plus de 50 personnes) touchant à la fois les établissements de soins de longue durée et les milieux de soins » et que « les communautés autochtones voient maintenant leur nombre de cas augmenter rapidement ».

Pour ce qui est des prévisions à court terme, l’ASPC calcule qu’il y aura entre 366 500 et 378 600 cas d’ici le 30 novembre, et entre 11 870 à 12 120 décès liés à COVID-19 à l’échelle nationale.

CARTE FOURNIE PAR L'AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

Invité à commenter le relâchement à venir pour les Fêtes, le sous-administrateur de l'ASPC, le Dr Howard Njoo, a préféré user de prudence, vendredi. « C'est vraiment les autorités de la province qui sont les plus au courant, qui connaissent mieux la réalité sur le terrain », a-t-il offert.

Il a toutefois mentionné qu'il était « d'accord » avec la démarche du gouvernement du Québec.

-Avec La Presse Canadienne