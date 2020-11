Avec 30 nouveaux décès rapportés vendredi, le Québec a franchi la barre des 1000 décès depuis le début de la deuxième vague de COVID-19, 79 jours après son début.

Le bilan québécois dévoilé vendredi matin fait état de 1259 cas confirmés supplémentaires, ainsi que 30 décès.

C’est à nouveau dans la région métropolitaine où l’on déplore le plus de décès vendredi. Neuf personnes ont succombé à la COVID-19 dans Lanaudière, six en Montérégie et trois à Montréal.

La région de Québec aussi est durement touchée. Trois personnes ont perdu la vie dans la Capitale-Nationale et trois autres dans Chaudière-Appalaches.

Les régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de l’Outaouais rapportent chacune deux décès et le Bas-Saint-Laurent et la Mauricie–Centre-du-Québec, un.

Deuxième vague moins meurtrière

Si le nombre de cas rapportés dans cette deuxième vague est plus élevé qu’au printemps, mais le nombre de décès quotidiens est nettement moins élevé. En comparaison, le cap des 1000 décès avait été franchi en 31 jours durant la première vague.

Autre différence, la vague printanière avait connu une croissance soutenue des décès pendant 44 jours avant d’entreprendre une lente descente. Le sommet avait été atteint le 29 avril avec 152 décès. Il avait fallu attendre 82 jours avant de connaître une première journée sans décès, soit le 20 juillet.

Depuis le 1er septembre, c’est en Montérégie où l’on déplore le plus de décès, soit 210. Durement touchée, la Capitale-Nationale en a quant à elle rapporté 204. C’est davantage que durant la première vague dans cette région.

Épicentre de la première vague avec tout près de 3500 décès, Montréal a été moins touchée cet automne. L’île déplore 118 décès depuis la rentrée.

Des hôpitaux à risque

La forte croissance des cas de COVID-19 dans plusieurs régions risque de mettre à mal le réseau de la santé. Québec prévoit désormais que la capacité de certains hôpitaux hors du Grand Montréal pourrait être dépassée d’ici un mois.

L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a mis à jour vendredi ses projections sur l’état du réseau de la santé de la province. Alors que la situation semblait sous contrôle la semaine dernière, l’organisation sonne désormais l’alarme face à la hausse des cas de COVID-19.

Le Québec ayant enregistré près de 9000 nouveaux cas en une semaine, l’Institut évalue que 433 d’entre elles présentent un risque élevé d’hospitalisation, soit une hausse de 27 %. L’INESSS note une hausse de 14 % des cas chez les 80 ans et plus, un groupe particulièrement à risque. Une hausse de 9 % chez les gens présentant une forte comorbidité a aussi été observée.

« L’augmentation des hospitalisations projetées s’expliquerait notamment par les éclosions dans certains milieux de vie hébergeant des personnes âgées », note l’INESSS.

Hors du Grand Montréal, « les données montrent que le risque de dépassement des capacités hospitalières dédiées de lits réguliers ne peut être exclu », en vient à prévenir l’INESSS. À l’inverse, dans la région métropolitaine, « nous ne prévoyons pas de dépassement des capacités hospitalières dédiées au cours du prochain mois ».

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, lance un appel au respect des mesures sanitaires. « Bien que la situation ait été assez stable au cours des dernières semaines, des risques de plus en plus élevés de dépassement des capacités hospitalières commencent à se profiler, tout particulièrement dans certaines régions hors de Montréal. Avec les Fêtes qui s’en viennent, il demeure crucial de se montrer encore plus disciplinés, et de tout faire pour protéger davantage les personnes les plus vulnérables. La situation demeure sous contrôle, mais notre marge de manœuvre s’amincit, et c’est pourquoi j’invite l’ensemble de la population à redoubler d’efforts pour les prochaines semaines. »

Au Canada

À l’échelle du Canada, 318 877 cas de la COVID-19 et 11 312 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux :

– 129 699 cas au Québec, dont 6774 décès ;

– 100 790 cas en Ontario, dont 3451 décès ;

– 42 797 cas en Alberta, dont 451 décès ;

– 24 960 cas en Colombie-Britannique, dont 321 décès ;

– 12 919 cas au Manitoba, dont 207 décès ;

– 5651 cas en Saskatchewan, dont 32 décès ;

– 1155 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès ;

– 392 cas au Nouveau-Brunswick, dont six décès ;

– 308 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont quatre décès ;

– 84 cas au Nunavut ;

– 68 cas à l’Île-du-Prince-Édouard ;

– 26 cas au Yukon, dont un décès ;

– 15 cas dans les Territoires du Nord-Ouest ;

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

