Le gouvernement Legault permet aux familles et amis de se voir du 24 au 27 décembre. Le jour de l’An devra par contre se passer de contact.

Véronique Lauzon

La Presse

Les Québécois ont eu l’heure juste concernant les rassemblements pendant la période des Fêtes. Le gouvernement autorise les rassemblements de maximum dix personnes pendant 4 jours, soit du 24 au 27 décembre, que ce soit entre amis ou avec la famille. Il est recommandé de ne pas se déplacer d’une région à l’autre.

Et qu’en est-il du jour de l’An ? « On regarde le Bye-bye », a lancé François Legault. « Et on essaie d’oublier 2020… » a ajouté le ministre de la Santé, Christian Dubé, sourire en coin.

« Je propose un contrat moral, a annoncé le premier ministre François Legault, en conférence de presse à Montréal jeudi. D’un côté, il va pouvoir y avoir des rassemblements. Mais de l’autre côté, on demande de tout faire pour que la semaine avant et la semaine après, les personnes n’aient pas eu de contact avec d’autres personnes. »

Les autorités demandent à tous ceux qui voudront se rassembler à Noël de se « confiner » la semaine qui précède les Fêtes et celle qui suit ces quatre jours de célébration.

Pour y arriver, le premier ministre demande la collaboration des employeurs pour privilégier le télétravail ou réduire les activités pendant ces deux semaines de confinement.

En ce qui concerne les écoles, l’enseignement se fera à distance, à partir du 17 décembre. Que ce soit au primaire ou au secondaire, les enseignants vont parler « au moins une fois par jour » d’école à leurs élèves et il y aura aussi des travaux à compléter.

Le retour en classe, après les fêtes, se fera à la date prévue dans le calendrier scolaire pour les élèves du primaire. Pour ceux du secondaire, l’enseignement à distance se prolongera jusqu’au 11 janvier. Exception pour les écoles spécialisées où aucun changement n’est apporté au calendrier.

À partir du 17 décembre, et ce jusqu’aux vacances de Noël, le service de garde dans les milieux scolaires est réservé seulement aux enfants des travailleurs « essentiels ».

Aucun changement n’est apporté pour les commerces qui sont fermés, dont les restaurants, gyms et lieux culturels. Ils ne pourront ouvrir avant le 11 janvier.