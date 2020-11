Jardin botanique de Montréal

« On n’a pas le luxe de se priver d’espaces verts »

Une citoyenne du quartier Rosemont, à Montréal, déplore que les espaces extérieurs du Jardin botanique, normalement ouverts au public à l’automne et en hiver, soient fermés actuellement sous prétexte qu’ils font partie d’un musée. Alors que la grisaille est de plus en plus présente, Marie-Claude Giard estime que les citoyens devraient avoir le droit de profiter de ces espaces verts et qu’il est temps de faire place au cas par cas dans l’application des consignes de santé publique.