On compte donc maintenant 127 233 personnes infectées dans la province depuis le début de la pandémie, et l’on déplore 6710 décès.

Le bilan des décès continue de s’alourdir au Québec, alors que les autorités rapportent mercredi 35 morts supplémentaires liées à la COVID-19. On enregistre également 1179 nouvelles infections à l’échelle de la province.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Ces nouvelles données portent à 6710 le nombre de décès survenus depuis le début de la crise. Des 35 décès qui s’ajoutent au bilan, 11 d’entre eux sont survenus en Montérégie, qui enregistre 133 nouvelles infections.

Les régions de la Capitale-Nationale et de Lanaudière recensent aussi cinq morts en plus, suivies de Chaudière-Appalaches et des Laurentides avec trois. La Mauricie, Montréal, l’Outaouais ajoutent aussi deux décès. Un décès est survenu au Saguenay–Lac-Saint-Jean et un dernier en Gaspésie. Mardi, on avait enregistré 24 nouveaux décès au Québec. Au total, 127 233 Québécois ont maintenant contracté le virus.

Chaque décès est un décès de trop. C’est en limitant nos contacts que nous parviendrons à diminuer le nombre de cas et ainsi à éviter des décès. Christian Dubé, ministre de la Santé

Le nombre d’admissions à l’hôpital, lui, continue d’augmenter, mais à un rythme moins effréné : le Québec enregistre une hausse de 14 hospitalisations, pour un total de 652 patients, dont 100 se trouvent aux soins intensifs. Hier, les autorités avaient enregistré une hausse marquée de 47 nouvelles hospitalisations.

En date de lundi, on avait effectué 25 165 tests de dépistage, un chiffre assez stable par rapport à la moyenne. Au Canada, 309 074 cas de la COVID-19 et 11 153 décès ont été rapportés jusqu’ici.

« Les jeunes ne sont pas invulnérables »

Pour l’épidémiologiste Hélène Carabin, la hausse de la mortalité est inquiétante, mais elle illustre surtout que le virus circule davantage dans les milieux de soins pour aînés. Plus de 90 % des personnes décédées ont 70 ans et plus à ce stade-ci.

Il y a encore un problème dans les CHSLD. Oui, les cliniciens se débrouillent beaucoup mieux qu’avant, mais l’espérance de vie des résidents reste très courte. Hélène Carabin, épidémiologiste

Le plus préoccupant, selon elle, est la situation des jeunes. Mercredi, La Presse traitait d’une nouvelle étude au Royaume-Uni démontrant que les jeunes atteints de la COVID-19 peuvent présenter, plus de quatre mois après leur infection, des lésions à plusieurs organes comme le cœur, les poumons, les reins, le foie ou le pancréas, même s’ils sont à faible risque de complications.

« Voir des jeunes qui peuvent se retrouver avec des conséquences pour le restant de leur vie, c’est très inquiétant. Il faut d’autant plus insister auprès d’eux. Les jeunes ne sont pas invulnérables », ajoute celle qui est aussi professeure à l’École de santé publique de Montréal.

Si le nombre de complications chroniques venait à augmenter chez les plus jeunes, la situation pourrait être fragilisée, ajoute l’épidémiologiste. « Ça voudrait dire moins de place pour les autres pour se faire traiter. C’est toujours une question de volume », conclut-elle.

Des régions sous surveillance

Plusieurs régions demeurent en état de vigilance alors que le nombre croissant d’infections inquiète la Santé publique. C’est le cas du Saguenay–Lac-Saint-Jean, où on a recensé mercredi 167 cas déclarés, un chiffre en forte hausse par rapport à la veille.

Hier, le premier ministre François Legault avait lancé un « appel spécial » aux habitants de cette région, afin que ceux-ci fassent un effort supplémentaire pour aplatir la courbe. « Il faut donner un coup de barre », a-t-il dit, en rappelant que la Capitale-Nationale, où on enregistre 84 infections mercredi, l’a fait avec succès.

Montréal semble demeurer sur un plateau, avec 280 cas déclarés en plus. Il s’agit d’une proportion assez stable quand on la compare aux 285 et 267 infections enregistrées lundi et mardi. La même logique s’observe à Laval, qui ajoute 62 cas.

Dans les Laurentides, 52 infections sont recensées, contre 20 la veille, alors qu’en Mauricie, le nombre de cas a plus que doublé pour atteindre 85. Chaudière-Appalaches enregistre de son côté 65 nouveaux cas. Pendant ce temps, des baisses quotidiennes s’observent dans Lanaudière et en Estrie, notamment.

La situation du territoire du Nunavut inquiète aussi de plus en plus les autorités. On y compte maintenant une soixantaine de cas de COVID-19, dont tout près de 50 dans le seul village d’Arviat, situé dans la baie d’Hudson. Le Nunavut entrera mercredi en confinement pour circonscrire le risque de transmission communautaire. Les commerces non essentiels et les écoles seront fermés.

Mardi, Québec a confirmé qu’il envisageait de prolonger le congé des Fêtes d’une à deux semaines pour offrir une quarantaine aux enfants avant de retourner à l’école. « On est en train de gagner la bataille de la deuxième vague », a indiqué le premier ministre François Legault, en disant anticiper un retour à une vie à peu près normale « quelque part en 2021 ».

Consultez tous nos graphiques interactifs à propos de la COVID-19 ici.