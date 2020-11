(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau recommande « fortement » aux Canadiens de ne pas se rendre aux États-Unis durant les prochaines semaines, malgré l’attrait du soleil et des plages, en raison de la pandémie de COVID-19 qui continue de prendre de l’ampleur au sud de la frontière.

Joël-Denis Bellavance

La Presse

Alors que certains Snowbirds ont déjà pris les arrangements pour se rendre au sud des États-Unis, le premier ministre a rappelé que le gouvernement canadien ne recommande pas d’effectuer des voyages à l’étranger. D’autant plus que l’on enregistre en moyenne 145 000 nouveaux cas par jour aux États-Unis et que les hôpitaux risquent d’être débordés sous peu.

Officiellement, la frontière canado-américaine demeure fermée aux voyageurs non essentiels jusqu’au 21 novembre. Tout indique que cet édit devrait de nouveau être prolongé pour un autre mois par les gouvernements des deux pays. Mais les voyageurs peuvent toujours se rendre aux États-Unis par avion.

« Tous les Canadiens devraient éviter d’effectuer des voyages à l’étranger. La pandémie continue de poser des défis importants à travers le monde, y compris dans le sud des États-Unis. Les gens sont plus en sécurité quand ils restent à la maison au Canada », a affirmé M. Trudeau en conférence de presse.

« Évidemment, si des gens décident d’y aller quand même, c’est leur choix. Mais ils doivent s’assurer d’avoir des assurances santé et des assurances voyages suffisantes. Mais ils doivent aussi s’assurer qu’il y aura des soins de santé adéquats là où ils vont. C’est la raison pour laquelle, en tant que gouvernement, nous recommandons aux gens de ne pas voyager à l’étranger durant cette pandémie », a-t-il ajouté.

M. Trudeau a fait ce commentaire alors qu’il implorait à nouveau les Canadiens à respecter les directives des autorités sanitaires. Le premier ministre s’est encore une fois dit inquiet au sujet de la hausse du nombre de cas au pays au cours des dernières semaines.

« Pour les familles, les parents et les travailleurs, je sais que les choses sont difficiles. Mais on ne peut pas abandonner maintenant. Peu importe votre âge, portez le masque, gardez vos distances et lavez-vous les mains. Évitez les rassemblements. Faites-vous vacciner contre la grippe et servez-vous de l’application Alerte COVID. Comme on l’a fait au printemps dernier, c’est ensemble qu’on va réussir à traverser l’hiver », a-t-il plaidé.

M. Trudeau a réitéré que le gouvernement fédéral prendra les moyens qui s’imposent pour soutenir les familles, les travailleurs et les entreprises durant la deuxième vague.