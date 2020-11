Dans les 24 dernières heures, le Québec fait état de 25 nouveaux décès de la COVID-19. De ce nombre, six sont survenus dans Lanaudière, quatre en Montérégie et quatre dans la Capitale-Nationale, deux au Saguenay-Lac-Saint-Jean, deux en Mauricie, deux à Montréal, deux en Chaudière-Appalaches et deux également dans les Laurentides. Un décès a eu lieu en Outaouais.

Le Québec enregistre par ailleurs 1218 nouveaux cas de COVID-19.

Le nombre d’hospitalisations est de 591, soit 4 de plus que la veille, dont 87 sont aux soins intensifs.

« La bonne nouvelle est à propos des hospitalisations, a mentionné François Legault en point de presse lundi matin. Nous sommes toujours en dessous de 600 hospitalisations, ce qui est bien moins que des États aux États-Unis et en Europe, si on se compare. »

Le premier ministre a affirmé que la situation était « encore en contrôle ». « Jusqu’à présent, ça va bien. Ou je devrais dire, ça ne va pas mal, pour notre réseau de la santé. »

En ce qui concerne le temps des Fêtes, M. Legault dit qu’aucune décision n’a été prise à propos du nombre de personnes qui pourront se rassembler.

Même chose pour les écoles, il est « trop tôt » pour dire si les classes fermeront plus tôt que prévu pour les Fêtes, ou si elles resteront fermées plus longtemps en janvier. « Quand on aura le meilleur portrait possible de ce qui s’en vient, on vous en fera part », a conclu le premier ministre.

