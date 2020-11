COVID-19 : 1448 nouveaux cas et 25 décès de plus au Québec

La hausse du nombre de cas de COVID-19 s'est poursuivie samedi au Québec, alors que les autorités ont rapporté un nouveau sommet de 1448 nouvelles infections ainsi que 25 décès supplémentaires à l'échelle de la province.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Dans son bilan quotidien de la pandémie, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) indique que quatre des 25 nouveaux décès enregistrés sont survenus dans les 24 dernières heures. Les autres se sont produits en bonne partie la semaine dernière ou à une « date inconnue ».

Au total, 6611 Québécois ont maintenant succombé à la maladie. Le nombre total de personnes infectées, lui, atteint 122 643 citoyens. Les données de l’INSPQ montrent que la hausse des décès se concentre surtout dans les CHSLD. Les décès ont augmenté de 16 % dans ces installations depuis une semaine.

Les cas continuent de [monter]. On a tous un rôle à jouer pour faire [baisser] les cas : on doit limiter nos contacts et respecter les mesures. Ne relâchons pas. Christian Dubé, ministre de la Santé sur Twitter

Cette hausse est particulièrement marquée chez certaines populations plus à risque. Les cas chez les personnes de 80 ans et plus ont notamment augmenté de 65 %.

Après avoir connu des bonds successifs de 39 et 10 patients mercredi et jeudi, le nombre d’hospitalisations n’a pas bougé samedi. À ce jour, 538 personnes sont toujours hospitalisées, dont 82 se trouvent aux soins intensifs, soit une baisse de trois. Le nombre de prélèvements, de son côté, est en forte hausse. Les dernières données disponibles montrent en effet que 30 759 tests de dépistage ont été effectués jeudi dernier. En Ontario, on a rapporté 1581 nouveaux cas samedi, établissant là aussi un nouveau sommet.

Portrait par régions

La situation demeure préoccupante dans plusieurs régions. Dans Chaudière-Appalaches, on enregistre 125 nouvelles infections, soit près du double de la moyenne des cinq derniers jours, qui est d’environ 65 cas. Lanaudière recense 183 cas à elle seule ; c'est la plus haute hausse de la semaine dans cette région.

À Montréal, on enregistre 341 cas supplémentaires, ce qui ne représente toutefois pas une hausse marquée. Dans les deux derniers jours, la métropole avait déclaré 325 et 317 infections. Sur la couronne nord, Laval semble également demeurer sur un plateau, avec 79 cas enregistrés.

Plus au nord, le Saguenay–Lac-Saint-Jean – un secteur surveillé de très près – totalise 108 nouveaux cas. Il s’agit d’une hausse par rapport à vendredi, mais d’une baisse par rapport aux journées de mercredi et jeudi ; on avait alors enregistré 198 et 197 cas.

La ville de Québec ajoute 122 cas de COVID-19, un chiffre en légère baisse si on le compare aux 126 infections recensées vendredi. En Outaouais, on présente 62 nouvelles infections, le plus haut total de la semaine. Dans les Laurentides, on rajoute 83 cas au bilan, qui avait été de 66 infections dans les deux derniers jours. Enfin, la Montérégie totalise 138 infections, un chiffre en légère baisse.

Vendredi, le Québec avait rapporté 1301 nouvelles infections de COVID-19, ainsi que 29 décès supplémentaires. La patronne de la Santé publique canadienne, Theresa Tam, a de son côté averti que si le virus continue de se propager au rythme actuel, on pourrait avoir plus 10 000 nouveaux cas par jour dès le mois de décembre. « Il y a des feux qui brûlent dans tellement de régions du pays, partout sauf dans la bulle de l’Atlantique et dans les territoires. Le moment de les contrôler, c’est dès maintenant », a-t-elle dit.

« Ça devrait être un wake-up call », a aussi indiqué le premier ministre Justin Trudeau, en annonçant que la mission de la Croix-Rouge dans les CHSLD du Québec sera prolongée jusqu’au 15 janvier.

