COVID-19

Aérosols et ventilation des écoles : pourquoi un comité d’experts ?

Le sujet de la transmission aérienne du SARS-COV-2 et de la ventilation des écoles a fait couler beaucoup d’encre, cette semaine. Mardi, le gouvernement Legault a indiqué avoir mandaté un « comité d’experts » pour lui proposer des solutions, se disant prêt à agir rapidement « si on a besoin d’avoir des purificateurs d’air, si on a besoin de prendre des mesures temporaires qui vont être sûrement dispendieuses ». Plusieurs experts se sont pourtant déjà prononcés sur le sujet, y compris ceux de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).