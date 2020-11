Le bilan de la COVID-19 au Québec continue à s’alourdir alors que l’on déplore 42 nouveaux décès en raison de la pandémie. La province rapporte également 1365 cas supplémentaires tandis que le nombre de personnes hospitalisées augmente.

Pierre-André Normandin

La Presse

Le lourd bilan de la pandémie se fait sentir dans 12 des régions du Québec. C’est principalement Montréal qui est touchée en ce jeudi, avec huit décès, suivi par la Montérégie et Chaudière-Appalaches qui rapportent chacun six décès. La Capitale-Nationale déplore cinq morts quant à elle, l’Estrie, quatre, et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, trois.

«Le virus continue de faire trop de victimes. Ce sont 42 personnes qui s’ajoutent à ce triste bilan aujourd’hui. Pensons aux proches de ces personnes et continuons nos efforts pour que le virus laisse dans le deuil le moins de personnes possible», a déclaré le ministre de la Santé Christian Dubé.

À noter, ce bilan de 42 décès ne reflète pas les décès survenus mercredi, la majorité se répartissant sur la dernière semaine. La moyenne des décès rapportée quotidiennement s’établit présentement à 26.

Tendance à la hausse

La tendance à hausse dans les nouveaux cas rapportés quotidiennement se poursuit. Les données par date réelle où les tests ont été effectués montrent que la moyenne est passée de 950 cas par jour à près de 1250, soit une hausse du tiers en deux semaines.

Pour une deuxième journée de suite, le Saguenay-Lac-Saint-Jean rapporte près de 200 nouveaux cas. La région affiche ainsi un taux hebdomadaire de 49 cas par 100 000 habitants, plus de trois fois la moyenne provinciale.

Décès par région

•Montréal: 8

•Montérégie: 6

•Chaudière-Appalaches: 6

•Capitale-Nationale: 5

•Estrie: 4

•Saguenay-Lac-Saint-Jean: 3

•Bas-Saint-Laurent: 2

•Outaouais: 2

•Laval: 2

•Laurentides: 2

•Gaspésie: 1

•Lanaudière: 1

