Étude de HEC Montréal

Le tiers des défunts seraient morts dans les semaines suivantes

Environ le tiers des Québécois à qui on a attribué la cause du décès à la COVID-19 lors de la première vague seraient très probablement morts d’autres causes dans les semaines suivantes, suggère une étude démographique fraîchement publiée par deux chercheurs de HEC Montréal.