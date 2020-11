(Québec) Les restrictions sanitaires sont maintenues pour deux semaines, « au moins jusqu’au 23 novembre », a annoncé mardi le premier ministre François Legault, alors que le plateau de cas sur lequel la province se trouvait fait à nouveau place à une tendance à la hausse.

Tommy Chouinard

La Presse

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« Malheureusement, les indicateurs nous montrent qu’il faut être encore plus prudent », a-t-il affirmé en conférence de presse, en compagnie du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et du directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda.

On avait réussi à atteindre un plateau au cours des dernières semaines mais depuis quelques jours, il y a une augmentation du nombre de cas, malheureusement. François Legault, premier ministre du Québec

Le dernier bilan, qui fait état de 38 décès et 1162 nouveaux cas, montre en effet le début d’une tendance à la hausse. La majorité des régions sont stables ou en augmentation (en particulier le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Lanaudière, la Mauricie-Centre-du-Québec et la Gaspésie).

Fin octobre, lorsqu’il les a reconduites les mesures sanitaires en zone rouge pour 28 jours – donc jusqu’au 23 novembre –, M. Legault s’était engagé à réévaluer la situation dans un délai de deux semaines.

Un bilan qui s'alourdit encore

La somme des 38 décès annoncée mardi est notamment attribuable au délai dans la transmission des données la fin de semaine. La moyenne hebdomadaire, elle, demeure à 25 morts par jour. Au total, 6493 personnes ont maintenant succombé à la maladie au Québec. C’est la Capitale-Nationale qui est la plus touchée, avec 12 nouveaux décès à elle seule. La Montérégie suit de près avec neuf morts. Montréal recense cinq décès.

La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, où le bilan risque de s’alourdir dans les prochains jours selon le ministre de la Santé Christian Dubé, on rapporte aussi quatre nouveaux décès. Trois morts s’ajoutent également dans Lanaudière, deux en Outaouais, un en Chaudière-Appalaches, un à Laval et un dernier dans les Laurentides.

Les hausses observées dans plusieurs régions ont mis à mal le plateau autour de 1000 cas observé depuis six semaines. En regardant les cas par date réelle où les tests ont été effectués, on observe désormais une légère tendance à la hausse. Dimanche, le Québec a établi un nouveau sommet avec 1319 cas en une seule journée.

Pendant ce temps, le nombre de nouvelles infections et les admissions à l’hôpital demeurent relativement stables. À l’échelle provinciale, on rapporte mardi 1162 nouvelles infections, pour un cumulatif de 117 151 cas déclarés de COVID-19.

Le nombre d’hospitalisations, lui, est en baisse de six patients par rapport à la veille ; il atteint dorénavant 534. De ce nombre, 82 personnes se trouvent toujours aux soins intensifs, une baisse quotidienne de six cas, là encore. Fait à noter: le nombre de prélèvements est toutefois en baisse par rapport à la moyenne provinciale. Lundi, le Québec a en effet réalisé seulement 18 911 tests de dépistage, un nombre nettement moins élevé que lors des cinq derniers jours.

Des tendances à la hausse

Avec 89 nouveaux cas enregistrés mardi, la tendance à la hausse semble bien en place au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On y recense en moyenne depuis une semaine 39 cas par 100 000 habitants. La situation continue également de préoccuper la Santé publique dans Lanaudière ; en moyenne depuis une semaine, on y recense 29 cas par 100 000 habitants. Quelque 173 nouveaux cas ont été rapportés mardi.

En Montérégie, on rapporte 192 nouveaux cas, soit une hausse marquée par rapport aux 123 infections qui avaient été déclarées lundi. L'Estrie, qui passera ce jeudi en zone rouge, présente 85 cas, contre 54 lundi.

À Montréal, une légère tendance à la hausse se fait aussi sentir, avec 13 cas par 100 000 habitants en moyenne depuis une semaine, dont 253 infections mardi. De son côté, la ville de Québec enregistre 76 nouvelles infections. La région est sur un plateau, à près de dix cas par 100 000 habitants.

Le combat des régions

Si Montréal était le coeur de la contamination il y a quelques mois, c'est maintenant le tour de plusieurs régions de combattre une multiplication de cas. Pour Benoît Mâsse, professeur de santé publique à l’Université de Montréal, la réalité est que plusieurs d'entre elles sont encore « inexpérimentées ». « Ce n’est pas pour rien qu’on voit des éclosions majeures à l’extérieur des grands centres. Les populations n’ont pas développé la même assiduité aux mesures, et n’ont pas vécu la première vague aussi fortement », dit-il.

On peut s’attendre à ce qu’une région après l’autre y passe. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un rattrapage à faire. Il ne faut pas donner une avance au virus. Benoît Mâsse, de l'Université de Montréal

Au-delà des habitudes, c’est la logistique du réseau qui complique la situation, dit le spécialiste. « Avoir une transmission communautaire dans une région où on ne l’a jamais vécu, c’est difficile. Transférer un patient, par exemple, est plus ardu quand il y a moins de ressources à proximité », soutient-il.

Sa collègue Roxane Borgès Da Silva, experte organisation des soins de santé, seconde. « Il y a une pénurie de ressources humaines en régions qui joue pour beaucoup. Quand on manque de travailleurs, on promène le monde, ce qui fait forcément circuler le virus », lance-t-elle.

Quant à la hausse du nombre de décès, Mme Da Silva est catégorique. « C’était prévisible. Non seulement on a un nombre de cas important à tous les jours, mais on se rend aussi compte de plus en plus que les milieux de vie pour personnes âgées sont davantage touchés, et même à Montréal », conclut-elle.

- Avec Pierre-André Normandin