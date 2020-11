(Ottawa) L’heure n’est pas au relâchement, même si un vaccin contre la COVID-19 pourrait être disponible d’ici quelques mois, affirme le premier ministre Justin Trudeau, qui invite ses homologues des provinces à la plus grande prudence avant d’annoncer de nouvelles mesures de déconfinement.

Joël-Denis Bellavance

La Presse

Se disant fort inquiet de la hausse du nombre de cas de COVID-19 dans plusieurs régions du pays, M. Trudeau a affirmé qu’il ne faut pas céder à la pression de rouvrir certains pans de l’économie trop rapidement.

« Battre la COVID est la seule manière de protéger notre économie. Oui, il y a des nouvelles encourageantes avec la possibilité de vaccins à l’horizon. Mais un vaccin qui viendra plus tard ne va pas vous aider ou aider votre famille si vous tombez malade », a lancé le premier ministre durant une conférence de presse.

« C’est difficile, mais je sais que nous pouvons passer au travers. Nous voyons un nombre record de cas en ce moment. Alors j’implore les premiers ministres et les maires à faire la bonne chose : agissez maintenant pour protéger la santé publique. Si vous croyez qu’il vous manque quelque chose dans le soutien que nous offrons à vos citoyens, dites-le nous », a ajouté M. Trudeau.

Le premier ministre n’a toutefois pas voulu dire quelles mesures précises devraient prendre les provinces pour contrôler la pandémie. Il a aussi de nouveau écarté l’idée d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence pour imposer des règles plus strictes.

Le premier ministre a dit comprendre ceux qui s’inquiètent du ralentissement économique. Mais il a fait valoir qu’il est impossible de relancer pleinement l’économie sans d’abord avoir vaincu la COVID-19.

Au cours des derniers jours, l’Ontario a allégé les restrictions dans ses zones les plus touchées par la pandémie tandis qu’en Albert, des voix s’élèvent de plus en plus pour exhorter Jason Kenney à faire de l’économie la priorité plutôt que la santé de ses citoyens.

M. Trudeau a par ailleurs annoncé que Santé Canada a approuvé un autre outil de dépistage rapide, le BD Veritor, un appareil portatif qui peut effectuer un test en un peu plus de 15 minutes.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Le Canada a conclu une entente pour obtenir 7,6 millions de de ces tests au total, avec la livraison des premiers millions prévue d’ici la fin novembre. Le BD Verito est le deuxième test antigénique rapide dont le Canada fait l’acquisition, après le test antigénique pour la COVID-19 Panbio de Abbott. À ce jour, le gouvernement fédéral fourni plus de 3,3 millions de tests de dépistage rapide aux provinces et aux territoires.

-Avec La Presse Canadienne