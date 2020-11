La province enregistre dimanche une forte hausse de nouveaux cas quotidiens de COVID-19 avec 1397, alors que neuf décès viennent alourdir le bilan.

Mayssa Ferah

La Presse

De ces neuf décès, 2 sont survenus dans les 24 dernières heures et 7 sont survenus entre le 1er et le 6 novembre.

Au total, 6440 Québécois ont succombé à la COVID-19 depuis le début de cette pandémie.

Le nombre de cas à travers la province cumule désormais à 114 820. Avec 1397 cas recensés dans les dernières 24 heures, le nombre de cas quotidiens demeure au-dessus de la barre des 1000 pour la quatrième journée consécutive.

Le premier ministre François Legault s’est inquiété de la hausse du nombre de cas dans plusieurs régions. « On doit faire des efforts pour réduire nos contacts. Des vies sont en jeu. »

« On voit une tendance à la hausse des cas. La situation est très préoccupante dans certaines régions, principalement dans le Saguenay–Lac-Saint-Jean et Lanaudière, qui sont passées récemment au rouge. On doit redoubler d’efforts pour casser la vague. », ajoute le ministre de la Santé Christian Dubé dimanche.

On compte au total 527 patients hospitalisés, soit 4 de plus que samedi. Parmi ceux-ci, 77 patients se trouvent aux soins intensifs, un de moins que la veille. Selon les informations diffusées dimanche, 53 personnes sont entrées à l’hôpital et 49 en sont sorties.

Les prélèvements réalisés le 6 novembre s’élèvent à 25 855, pour un total de 3 302 644.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 261 861 cas de la COVID-19 ont été rapportés depuis le début de la pandémie, dont 10 507 décès.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux :

– 114 820 cas au Québec, dont 6440 décès ;

– 84 153 cas en Ontario, dont 3233 décès ;

– 31 858 cas en Alberta, dont 352 décès ;

– 17 716 cas en Colombie-Britannique, dont 276 décès ;

– 7689 cas au Manitoba, dont 103 décès ;

– 3738 cas en Saskatchewan, dont 27 décès ;

– 1125 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès ;

– 353 cas au Nouveau-Brunswick, dont six décès ;

– 296 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont quatre décès ;

– 66 cas à l’Île-du-Prince-Édouard ;

– 23 cas au Yukon, dont un décès ;

– 10 cas dans les Territoires du Nord-Ouest ;

– 1 cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

– Avec La Presse Canadienne