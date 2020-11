Études québécoises

Les ados en « grande détresse psychologique »

(Montréal) Après les jeunes de quatrième et de cinquième secondaire, ce sont les élèves de troisième qui, depuis lundi, vont physiquement à l’école une journée sur deux en zone rouge. Le reste du temps, ils font l’école à distance. Ils sont donc 60 % au secondaire à avoir un tel mode hybride d’enseignement, et ce, au moment où deux études menées dans des universités québécoises montrent qu’il y a de quoi s’inquiéter pour les adolescents et leurs parents.